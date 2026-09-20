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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۷

ساعت فعالیت مترو تهران در مهرماه تغییر نمی‌کند

ساعت فعالیت مترو تهران در مهرماه تغییر نمی‌کند

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، از تداوم فعالیت مترو از ساعت ۵:۳۰ بامداد تا ۲۳ در آستانه آغاز سال تحصیلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود لطفی با اشاره به برنامه خدمت‌رسانی مترو در آستانه آغاز سال تحصیلی گفت: برنامه فعلی بهره‌برداری مترو تهران از ساعت ۵:۳۰ بامداد آغاز می‌شود و از ابتدای مهرماه نیز مطابق همین برنامه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: با توجه به تداوم سرویس‌دهی خطوط مترو تا ساعت ۲۳، پس از پایان فعالیت روزانه، زمان مشخصی برای انجام فرآیندهای ضروری شامل تعمیر و نگهداری، نظافت، بازرسی و آماده‌سازی خطوط، ایستگاه‌ها و تجهیزات برای شروع سرویس‌دهی روز بعد در نظر گرفته می‌شود.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه تأکید کرد: بر این اساس، در حال حاضر برنامه‌ای برای تغییر ساعت آغاز فعالیت مترو وجود ندارد و خدمات‌رسانی به مسافران از ساعت ۵:۳۰ بامداد انجام خواهد شد.

کد مطلب 6952669

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