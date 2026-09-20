به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل ظهر یکشنبه در دیدار جمعی از فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی و مسئولان آذربایجان‌شرقی به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و تجلیل از ایثارگری‌های رزمندگان، اظهار کرد: بزرگداشت شهدا و یادآوری رشادت‌های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس، پاسداشت سرمایه‌هایی است که عزت، استقلال و اقتدار کشور را رقم زدند.

تقابل حق و باطل؛ سنتی جاری در تاریخ

وی با اشاره به فلسفه خلقت و سنت‌های حاکم بر هستی افزود: تقابل میان حق و باطل از ابتدای خلقت بشر وجود داشته و این رویارویی تا قیامت ادامه خواهد داشت.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی ادامه داد: از زمان هبوط انسان به زمین و آغاز نزاع میان فرزندان حضرت آدم(ع)، درگیری میان حق‌طلبی و باطل‌گرایی وجود داشته و در طول تاریخ نیز پیامبران و مصلحان الهی همواره در برابر طواغیت و جریان‌های ظلم ایستاده‌اند.

مطهری‌اصل با بیان اینکه نزاع و تزاحم تنها به عرصه زندگی اجتماعی انسان محدود نمی‌شود، گفت: این موضوع به عنوان یک سنت تکوینی در عالم طبیعت نیز مشاهده می‌شود و از ساختارهای طبیعی گرفته تا سازوکار دفاعی بدن انسان در برابر عوامل آسیب‌زا وجود دارد.

وی با اشاره به ادعای برخی جریان‌ها درباره امکان برقراری صلح دائمی در جهان مادی اظهار کرد: کسانی که بدون توجه به واقعیت‌های تاریخی و ماهیت قدرت‌طلبی و دنیاگرایی، از صلح دائمی سخن می‌گویند، در محاسبات خود دچار خطا شده‌اند.

قدرت‌طلبی عامل شکل‌گیری بسیاری از جنگ‌ها

امام‌جمعه تبریز با اشاره به تاریخ جنگ‌های بزرگ در جهان افزود: قدرت‌طلبی، دنیاپرستی، ثروت‌اندوزی و زیاده‌خواهی جریان‌های مادی در دوره‌های مختلف، زمینه‌ساز جنگ‌های گسترده و خانمان‌سوز بوده است.

وی تأکید کرد: تاریخ جنگ‌های گذشته و همچنین جنگ‌های جهانی اول و دوم نشان می‌دهد که بسیاری از این منازعات ریشه در رقابت قدرت‌ها و منافع مادی داشته‌اند.

مطهری‌اصل همچنین در واکنش به دیدگاه‌هایی که مقاومت ملت ایران یا آموزه‌های اسلامی را منشأ تنش‌های بین‌المللی معرفی می‌کنند، گفت: این ادعا که با کنار رفتن یک فرد یا تغییر موضع انقلاب اسلامی، همه منازعات جهانی پایان می‌یابد، با واقعیت‌های تاریخی سازگار نیست.

وی افزود: منازعات میان قدرت‌های بزرگ و جنگ‌هایی که در نقاط مختلف جهان رخ داده است، ارتباطی با اسلام ندارد و تاریخ اروپا و جهان غرب نیز سرشار از نمونه‌های مختلف تخاصم و درگیری میان قدرت‌های مختلف است.

تفاوت جهاد الهی با جنگ‌های قدرت‌طلبانه

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با اشاره به معیار قرآنی در تفکیک ماهیت جنگ‌ها اظهار کرد: آنچه دفاع مقدس ملت ایران را از بسیاری از جنگ‌های قدرت‌طلبانه متمایز می‌کند، هدف و انگیزه این دفاع است.

مطهری‌اصل با استناد به آیات قرآن کریم گفت: در یک سو «الَّذِینَ آمَنُوا یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ» قرار دارد و در سوی دیگر «الَّذِینَ کَفَرُوا یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ الطَّاغُوتِ»؛ بر این اساس، جنگ‌هایی که با هدف دستیابی به قدرت، سلطه بر منابع و تحمیل اراده بر ملت‌ها شکل می‌گیرند، با دفاع در برابر ظلم و تجاوز تفاوت ماهوی دارند.

وی ادامه داد: دفاع مقدس ملت ایران، دفاعی برای دفع شر، مقابله با ظلم و حمایت از مظلومان بود و رزمندگان در این مسیر از کشور و ارزش‌های آن دفاع کردند.

نیروهای مسلح؛ مدافعان عدالت و عزت کشور

امام‌جمعه تبریز با اشاره به سیره حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) اظهار کرد: امیرالمؤمنین(ع) حتی حاضر نبود حق کوچکی از موجودی پایمال شود، اما هنگامی که در برابر جریان ظلم و فتنه قرار گرفت، با شجاعت در میدان ایستاد.

وی افزود: این سیره نشان می‌دهد که دفاع در برابر ظلم و فتنه با تعدی و تجاوز تفاوت دارد و نیروهای مسلح و رزمندگان ایران اسلامی نیز با تأسی به مکتب اهل‌بیت(ع)، در مسیر دفاع از عدالت، کرامت انسانی و مرزهای عزت کشور گام برمی‌دارند.

مطهری‌اصل در پایان بر ضرورت گرامیداشت یاد شهدا و تبیین ابعاد دفاع مقدس برای نسل‌های جدید تأکید کرد و آن را بخشی از سرمایه هویتی و تاریخی ملت ایران دانست.