موتورسیکلت متخلفان؛ یک هفته توقیف برای بار اول، یک ماه در تکرار تخلف

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابوالفضل موسویپور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به تشدید برخورد با تخلفات موتورسیکلتسواران در پایتخت اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون، بیش از ۱ میلیون و ۷۷۰ هزار تخلف موتورسیکلتسواران در تهران اعمال قانون شده است.
وی با تأکید بر اهمیت ایمنی راکبان موتورسیکلت افزود: در همین بازه زمانی، بیش از ۸۶۳ هزار فقره تخلف مربوط به نداشتن کلاه ایمنی نیز توسط مأموران پلیس راهور تهران اعمال قانون شده است.
سردار موسویپور در تشریح جزئیات این آمار اعلام کرد: تخلفات موتورسیکلتسواران در تهران تنها به کلاه ایمنی محدود نمیشود؛ عبور از پیادهرو، حرکت در خلاف جهت، عبور از خط ویژه، عبور از چراغ قرمز، حمل بار و سرنشین غیرمجاز، نداشتن پلاک یا پلاک مخدوش، تولید صدای ناهنجار عمدی، حرکات نمایشی و تکچرخزدن، و همچنین همراه نداشتن گواهینامه و مدارک، از دیگر تخلفات شایع این گروه است.
سردار موسوی پور افزود: موتورسوارانی که مرتکب این تخلفات شوند برابر ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی علاوه بر اعمال قانون، موتورسیکلت متخلف برای بار اول یک هفته در پارکینگ و در صورت تکرار تخلف به مدت یک ماه در پارکینگ توقیف میشود.
سردار موسویپور با استناد به ماده ۱۶۴ آییننامه راهنمایی و رانندگی، که استفاده از کلاه ایمنی را برای راکب و سرنشین الزامی دانسته، گفت: کلاهایمنی تنها یک الزام قانونی نیست؛ بلکه مهمترین سد دفاعی در برابر ضربات مهلک و صدمات غیرقابلجبران است.متأسفانه بسیاری از موتورسواران با نادیده گرفتن این الزام، ایمنی خود و سایر شهروندان را با خطر جدی مواجه میکنند.
سردار موسوی پور در پایان گفت: موتورسیکلتسواران عزیز، کلاه ایمنی نخستین سپر محافظ جان شما در برابر ضربههای سنگین است. پیش از روشن کردن موتور، از بستن درست و محکم کلاه ایمنی استاندارد مطمئن شوید و سرنشین عقب را نیز به استفاده از کلاه ایمنی ملزم کنید. از حرکت در خلاف جهت، تردد در پیادهرو و خطوط ویژه، حمل بار غیرمتعارف و انجام حرکات نمایشی خودداری کنید؛ زیرا این رفتارها نهتنها جریمه و توقیف موتورسیکلت را به دنبال دارد، بلکه جان شما و دیگران را به خطر میاندازد. رعایت قانون، احترام به جان خود و خانواده شماست.
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