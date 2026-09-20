به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی ظهر شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: به منظور صیانت از منابع آبی، کاهش هدررفت آب و افزایش پایداری شبکه توزیع، عملیات نشت‌یابی شبکه‌ها و خطوط انتقال آب به صورت مستمر در دستور کار شرکت آب و فاضلاب استان قرار دارد.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰۵.۵ کیلومتر از شبکه‌های توزیع آب استان نشت‌یابی شده که ۴۱.۶ کیلومتر آن مربوط به مناطق شهری و ۶۳.۹ کیلومتر مربوط به مناطق روستایی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین در این مدت ۶۸.۳ کیلومتر از خطوط انتقال آب استان مورد بازرسی و نشت‌یابی قرار گرفته که از این میزان ۱۲.۵ کیلومتر در مناطق شهری و ۵۵.۸ کیلومتر در مناطق روستایی بوده است.

توکلی با اشاره به نشت‌یابی انشعابات آب گفت: در این مدت هفت هزار و ۶۹۱ انشعاب نیز مورد بررسی قرار گرفته که چهار هزار و ۸۵۷ انشعاب شهری و دو هزار و ۸۳۴ انشعاب روستایی بوده است.

وی ادامه داد: در بخش نشت‌یابی شبکه، شهرستان قاین با ۴۰.۴ کیلومتر عملیات شامل ۲۶.۹ کیلومتر در شبکه‌های روستایی و ۱۳.۵ کیلومتر در شبکه‌های شهری، بیشترین حجم عملیات را در استان داشته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی افزود: در بخش نشت‌یابی خطوط انتقال نیز شهرستان فردوس با ۳۷.۱ کیلومتر عملیات شامل ۲۶.۳ کیلومتر در مناطق روستایی و ۱۰.۸ کیلومتر در مناطق شهری، بیشترین میزان نشت‌یابی را به خود اختصاص داده است.

توکلی با تأکید بر اهمیت شناسایی و رفع نشت‌های شبکه، بیان کرد: تداوم این اقدامات می‌تواند به کاهش هدررفت آب، صیانت از منابع آبی و ارتقای کیفیت و پایداری خدمات‌رسانی به مشترکان کمک کند.