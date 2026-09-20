۱۰ حادثه در ۲۴ ساعت اخیر اصفهان ۲۳ مصدوم و ۲ فوتی داشت

محسن مؤمنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بازه زمانی ۲۴ ساعت گذشته، مجموعاً ۱۰ حادثه در استان اصفهان به ثبت رسید که نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان این حوادث وارد عمل شدند.

وی افزود: از مجموع حوادث ثبت‌شده، هشت مورد مربوط به حوادث جاده‌ای، یک مورد خدمات حضوری و یک مورد نیز حادثه جنایی بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان ادامه داد: در مجموع این حوادث، ۴۸ نفر تحت تأثیر حادثه قرار گرفتند که ۲۳ نفر مصدوم شدند؛ همچنین پنج نفر از حادثه‌دیدگان برای دریافت خدمات درمانی بیشتر به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با اشاره به ارائه خدمات امدادی به حادثه‌دیدگان گفت: یک نفر نیز توسط نیروهای هلال‌احمر به صورت سرپایی درمان شد و متأسفانه دو نفر از حادثه‌دیدگان در صحنه جان خود را از دست دادند.

مؤمنی درباره پایگاه‌های عملیاتی مشارکت‌کننده در امدادرسانی‌ها بیان کرد: نیروهای پایگاه‌های علویجه نجف‌آباد، پلیس‌راه فلاورجان، حضرت ابوالفضل نجف‌آباد، ابیازن نطنز، پادنا، دولت‌قرین سمیرم و مسجد شهدا کاشان در عملیات‌های امدادی این بازه زمانی حضور داشتند.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان به صورت شبانه‌روزی در پایگاه‌های امدادی مستقر هستند و در صورت وقوع حوادث، به‌ویژه حوادث جاده‌ای، برای امدادرسانی و ارائه خدمات اولیه به حادثه‌دیدگان وارد عمل می‌شوند.