به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی قائدی عصر دوشنبه در بازدید از عرصه‌های کشاورزی استان بوشهر اظهار داشت: در راستای توسعه بخش کشاورزی استان بوشهر و استفاده از فناوری‌ها و اجرای طرح‌های نوین تلاش‌های گسترده‌ای صورت گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت موضوع آموزش در آشنایی کشاورزان با شیوه‌های نوین، خاطرنشان کرد: کارگاه‌های آموزشی متنوعی در نقاط مختلف استان بوشهر برگزار می‌شود و طرح‌ها و دوره‌های مختلفی را در دستور کار داریم.

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اضافه کرد: مروجین پهنه شهرستان‌های بوشهر و تنگستان از طرح نظام نوین ترویج و طرح‌های الگویی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری بازدید کردند.

وی با اشاره به برگزاری نشست هم‌اندیشی با مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: هم اندیشی و استفاده از تجارب مروجین پهنه استان چهارمحال و بختیاری در طرح نظام نوین ترویج از مهمترین اهداف این بازدید بود.

قائدی ادامه داد: مزارع الگویی و نمایشی سیب زمینی، ذرت، سایت الگویی سیب درختی و سایت الگویی تولید محصول سالم کاهوپیچ و طرح آبیاری زیرسطحی باغ بادام به‌عنوان یک طرح ملی در آن استان مورد بازدید قرار گرفتند.

وی با اشاره به بازدید از تالاب گندمان به عنوان مهمترین مرکز زیست محیطی چهارمحال و بختیاری افزود: در این بازدیدها تجارب در ثبت داده‌های کشاورزی و طرح نظام نوین ترویج و خرید تضمینی گندم بین مروجین دو استان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.