به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات، عباس رضائی نسب ارتقاء سطح رفاه حال زائران را هدف از اجرای این طرح اعلام کرد و افزود: با گشایش این صحن‌ها، نزدیک به ۲هزارو۵۰۰مترمربع به فضای مسقف حرم مطهر امامین جوادین علیهما السلام افزوده می‌شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون عملیات نصب دستگاه‌های هواساز و روشنایی صحن در حال اجراست گفت: با بهره‌برداری از این طرح، حدود یکهزارمتر مربع به فضای زیارتی بخش بانوان و یکهزارو۵۰۰مترمربع به بخش زیارتی آقایان افزوده می‌شود.

به گفته وی، صحن‌های شرقی و غربی افزون بر اینکه موجب بهبود تناسب بین فضای روباز و مسقف حرم مطهر خواهد شد، فضای مناسبی را نیز برای برگزاری نماز جماعت، آئین‌های مذهبی و بیتوته بیش از ۲هزار زائر فراهم می‌کند.

مدیر پروژه‌های ستاد بازسازی عتبات عالیات در شهر کاظمین با تجلیل از حمایت‌های مادی و معنوی دوست‌داران اهل بیت و همکاری مردم و مسئولان عراقی گفت: تمامی مصالح به‌کار رفته در این طرح از کارخانه‌های ایران خریداری شده و مهندسان، استادکاران و هنرمندان کشورمان اجرای آن را در کنار برادران عراقی برعهده دارند.

رضائی نسب امکان توسعه در طبقه منفی یک را یکی از ویژگی‌های این طرح برشمرد و گفت: سازه صحن‌های شرقی و غربی به‌صورتی اجرا و مقاوم‌سازی شده است که در صورت نیاز، طی سال‌های آتی بتوان یک طبقه زیر زمین نیز ایجاد کرد.

وی استفاده از معماری ایرانی اسلامی را از دیگر ویژگی‌های صحن‌های شرقی و غربی حرم مطهر امامین جوادین علیهما السلام اعلام کرد و گفت: با توجه به ارزش تاریخی و هویت معماری حرم که قدمت آن به عصر صفوی برمی‌گردد، تلاش بسیاری شد تا طراحی صحن‌ها نیز همگون با بنای تاریخی حرم و مکمل و احیاء کننده معماری اصیل ایرانی و اسلامی آن باشد.

وی اظهار کرد: در اجرای طرح مسقف‌سازی صحن‌های شرقی و غربی حرم مطهر امامین جوادین علیهما السلام از روش‌های نوینی در گچ‌بری‌ها، آئینه‌کاری‌ها و... استفاده شده که کیفیت و طول عمر زیادی به این تزئینات داده است.

وی گفت: صحن‌های شرقی و غربی در دو سمت مسجد تاریخی صفوی که پشت مضجع مطهر امام موسی کاظم و امام جواد علیهما السلام قراردارد، بنا شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به طولانی بودن فصول گرم سال در عراق و وسعت کم فضای مسقف حرم مطهر امامین جوادین علیهما السلام، تولیت حرم درخواست اجرای این طرح را به ستاد بازسازی عتبات عالیات ارائه کرد که هم اکنون در مراحل پایانی است.

رضائی نسب یادآور شد: ایرانیان که از گذشته‌های دور امام رضا(ع) را ولی نعمت خود می‌دانند، ارادت خاصی نیز به پدر و فرزند گرامی ثامن الحجج دارند، از این رو در قرون متمادی، بیشترین نقش را در بازسازی و توسعه حرم مطهر امامین جوادین علیهما السلام در شهر کاظمین داشته‌اند.

وی گفت: در بخش‌های مختلف حرم مطهر امامین جوادین علیهما السلام از کاشی‌کاری‌ها گرفته تا کتیبه‌ها، سردر رواق‌ها و... اسناد متقن تاریخی مبنی بر نقش موثر ایرانیان در بنای آستان این دو امام همام وجود دارد از این رو ستاد بازسازی عتبات عالیات عملیات مرمت و احیاء آنها را نیز در دست اجرا دارد.

به گفته وی، هموطنان علاقه‌مند به مشارکت در فیض توسعه اعتاب مقدسه می‌توانند کمک‌های خود را از طریق شماره‌گیری کد #۱۱۰*۷۸۰*(ستاره هفت هشتاد ستاره صدوده مربع) اهداء کنند.