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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۲

تجدید عهد بازرس کل قضایی لرستان با آرمان‌های شهدا

تجدید عهد بازرس کل قضایی لرستان با آرمان‌های شهدا

خرم‌آباد- هم‌زمان با سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور، بازرس کل قضایی لرستان به همراه جمعی از کارکنان این مجموعه با حضور در گلزار شهدای خرم‌آباد، با آرمان‌های شهدا تجدید عهد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه رضایی، بازرس کل قضایی استان، به همراه کارکنان این مجموعه با حضور در گلزار شهدای خرم‌آباد، ضمن غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهدا، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

حاضران در این مراسم با قرائت فاتحه و نثار شاخه‌های گل، بر تداوم راه شهدا و پایبندی به آرمان‌های والای آنان تأکید کردند.

امنیت و اقتدار کشور مرهون ایثار شهداست

رضایی در این مراسم با اشاره به جایگاه والای شهدا اظهار کرد: در این مکان مقدس گرد هم آمده‌ایم تا ضمن عطرافشانی قبور مطهر شهدا، از جان‌فشانی و فداکاری کسانی قدردانی کنیم که برای تأمین امنیت کشور از جان و هستی خود گذشتند.

وی افزود: شهدا با ایثار و ازخودگذشتگی، امنیت و آرامش را برای مردم به ارمغان آوردند و اقتدار و سربلندی امروز نظام اسلامی مرهون خون پاک این عزیزان است.

بازرس کل قضایی لرستان خاطرنشان کرد: حضور در کنار مزار شهدا فرصتی برای بازخوانی مسیر پرافتخار ایثار و شهادت و تجدید عهد با آرمان‌های بلند آنان است.

کد مطلب 6976323

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