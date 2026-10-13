به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه رضایی، بازرس کل قضایی استان، به همراه کارکنان این مجموعه با حضور در گلزار شهدای خرم‌آباد، ضمن غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهدا، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

حاضران در این مراسم با قرائت فاتحه و نثار شاخه‌های گل، بر تداوم راه شهدا و پایبندی به آرمان‌های والای آنان تأکید کردند.

امنیت و اقتدار کشور مرهون ایثار شهداست

رضایی در این مراسم با اشاره به جایگاه والای شهدا اظهار کرد: در این مکان مقدس گرد هم آمده‌ایم تا ضمن عطرافشانی قبور مطهر شهدا، از جان‌فشانی و فداکاری کسانی قدردانی کنیم که برای تأمین امنیت کشور از جان و هستی خود گذشتند.

وی افزود: شهدا با ایثار و ازخودگذشتگی، امنیت و آرامش را برای مردم به ارمغان آوردند و اقتدار و سربلندی امروز نظام اسلامی مرهون خون پاک این عزیزان است.

بازرس کل قضایی لرستان خاطرنشان کرد: حضور در کنار مزار شهدا فرصتی برای بازخوانی مسیر پرافتخار ایثار و شهادت و تجدید عهد با آرمان‌های بلند آنان است.