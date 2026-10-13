به گزارش خبرگزاری مهر، محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن تاکید کرد: دلیلی که محمد بن سلمان را به تجاوز به یمن ترغیب کرد این بود که تصور می کرد می تواند این جنگ را در مدت زمانی بسیار کوتاه به پایان برساند. به همین دلیل، عملیات تجاوز به یمن را «طوفان قاطعیت» نامید. اما خیلی زود دریافت که پیروزی از طریق نظامی امکان پذیر نیست. از این رو از آن زمان به بعد در سال ۲۰۱۷ روی عملیات دیگری حساب باز کرد.

وی اضافه کرد: بن سلمان در مصاحبه با داوود الشریان خبرنگار سعودی بر سیاست «نبرد نفس طولانی» تاکید کرد و گفت که عربستان منابع و تجهیزات لازم را در اختیار دارد، در حالی که یمن نه منابع و تجهیزات دارد و نه پول؛ زیرا یمن در محاصره قرار گرفته و عربستان ثروت های نفتی و گازی یمن را غارت می کند. بن سلمان در ادامه پرسید: اگر این جنگ به نفع ما است چرا از این فرصت استفاده نکنیم؟

البخیتی تصریح کرد: ما معتقدیم هدف از عملیات نظامی ما علیه زیرساخت های عربستان انتقام گرفتن یا تلافی نیست بلکه می خواهیم این پیام را به بن سلمان برسانیم که دیگر نمی تواند از موضع امن به تجاوز علیه یمن ادامه دهد. آنچه او نبرد نفس طولانی می نامد به نفع عربستان نیست زیرا هزینه این جنگ برای عربستان بسیار بیشتر از هزینه آن برای یمن خواهد بود.

وی گفت: این یک اهرم فشار کافی برای وادار کردن بن سلمان به پذیرش مطالبات عادلانه و منصفانه یمن مبنی بر پایان دادن به جنگ و رفع محاصره از سوی هر دو طرف است به ویژه آنکه هر دو طرف توانایی نابود کردن زیرساخت های یکدیگر و محاصره طرف مقابل را دارند. پایان دادن به جنگ و رفع محاصره به یک منفعت مشترک برای عربستان و یمن تبدیل شده است هرچند منفعت عربستان در این زمینه بیشتر از یمن است.

البخیتی تاکید کرد: با این حال لجاجت بن سلمان ممکن است او را به ادامه جنگ سوق دهد با وجود آنکه هزینه این جنگ برای عربستان بسیار سنگین خواهد بود و در نهایت به نابودی تمام زیرساخت های این کشور که طی ده ها ساخته شده منجر می شود. این زیرساخت ها متعلق به بن سلمان نیستند، بلکه حق مردم سرزمین حرمین شریفین هستند. ما تمایلی به نابودی تمام زیرساخت های این کشور نداریم. به همین دلیل، اگر بن سلمان بر ادامه این مسیر پافشاری کند در آن صورت مردم سرزمین حرمین شریفین باید دست به کار شوند؛ یا یک حرکت مردمی در سراسر این سرزمین شکل بگیرد یا مخالفان سعودی به ویژه جریان بیداری اسلامی وارد عمل شوند و یا خاندان حاکم در عربستان نیز برای برکناری بن سلمان و روی کار آوردن امیر دیگری از خاندان آل سعود اقدام کند زیرا ادامه حکومت بن سلمان دیگر به نفع عربستان و مردم سرزمین حرمین شریفین نیست.

وی گفت: ما نیز به نوبه خود به همه اعلام می کنیم که آمادگی داریم به طور کامل با هرگونه حرکت مردمی در سرزمین حرمین شریفین و هرگونه اقدام مخالفان سعودی از جمله جریان بیداری اسلامی همکاری کنیم به ویژه آنکه ده ها هزار نفر از پیروان این جریان در زندان های بن سلمان به سر می برند. همچنین آمادگی داریم در صورت اقدام خاندان حاکم برای برکناری بن سلمان با آن همکاری کنیم تا از نابودی زیرساخت های سرزمین حرمین شریفین جلوگیری شود. این زیرساخت ها با درآمد حاصل از ثروت های نفتی و گازی که خداوند به این سرزمین عطا کرده، ساخته شده اند. درآمدهای مناسک حج و عمره نیز منابع مالی قابل توجهی برای این کشور فراهم کرده است.

البخیتی اضافه کرد: بن سلمان و خاندان آل سعود این زیرساخت ها را با پول شخصی خود نساخته اند، بلکه بخش زیادی از این منابع مالی را نیز به سرقت برده اند. به شما قول می دهیم که آماده همکاری با یک حرکت انقلابی در سراسر سرزمین حرمین شریفین یا با مخالفان سعودی به رهبری جریان بیداری اسلامی و یا با هرگونه اقدامی در داخل خاندان حاکم برای برکناری بن سلمان احمق هستیم.