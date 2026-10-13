مدیر آبفای کرمانشاه: بیش از ۲۳ کیلومتر شبکه آب و فاضلاب اصلاح شد

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات فنی و عملیاتی در شبکه‌های آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه طی شش‌ماهه نخست سال جاری خبر داد و اظهار کرد: در این مدت، بیش از ۲۳.۶ کیلومتر از شبکه‌های آبرسانی و جمع‌آوری فاضلاب اصلاح یا توسعه یافته است.

وی با تشریح عملکرد بخش آب افزود: در نیمه نخست امسال، ۱۱ هزار و ۹۹ متر لوله‌گذاری در شبکه آبرسانی انجام شد که از این میزان، چهار هزار و ۱۸۶ متر به اصلاح خطوط موجود و ۶ هزار و ۹۱۳ متر به توسعه شبکه اختصاص داشت.

سلطانیان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع مشکلات شبکه آب گفت: طی این بازه زمانی، ۲۰ هزار و ۵۸۹ حادثه در شبکه آب برطرف شد و یک‌هزار و ۶۸۳ دستگاه کنتور فرسوده نیز با کنتورهای جدید جایگزین شد.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه، کنترل هدررفت آب را از دیگر محورهای فعالیت این مجموعه دانست و بیان کرد: در این راستا، ۲۷۰ عملیات نشت‌یابی به طول ۵۹ هزار و ۵۸۰ متر انجام شد و وضعیت ۱۳ هزار و ۲۶۵ انشعاب نیز از نظر وجود نشتی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ۱۰۶ هزار و ۲۵۶ متر از شبکه آبرسانی پیمایش شد تا نقاط دارای نشتی احتمالی شناسایی شود.

وی در ادامه به عملکرد بخش فاضلاب اشاره کرد و افزود: در شش‌ماهه نخست سال، ۱۲ هزار و ۵۱۹ متر از شبکه جمع‌آوری فاضلاب اصلاح و توسعه یافت که هشت هزار و ۴۲ متر آن مربوط به اصلاح شبکه و چهار هزار و ۴۷۷ متر مربوط به توسعه خطوط جدید بود.

سلطانیان با بیان اینکه در این مدت هفت هزار و ۵۷۲ حادثه در شبکه فاضلاب رفع شده است، تصریح کرد: برای جلوگیری از گرفتگی خطوط و حفظ کارایی شبکه، ۳۸۴ هزار و ۸۰۰ متر شست‌وشوی شبکه جمع‌آوری فاضلاب انجام گرفت و سه هزار و ۳۸۵ مورد لایروبی منهول نیز به اجرا درآمد.

وی همچنین از انجام ۳۴ هزار متر عملیات ویدئومتری در شبکه فاضلاب خبر داد و گفت: این اقدام با هدف بررسی وضعیت داخلی خطوط، شناسایی آسیب‌ها و نقاط مستعد بروز مشکل و فراهم کردن زمینه برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای نگهداری شبکه انجام شده است.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح و توسعه زیرساخت‌ها، رسیدگی به حوادث، شناسایی و کنترل نشتی‌ها و نگهداری مستمر شبکه‌ها از جمله اقداماتی است که با هدف افزایش پایداری شبکه‌های آب و فاضلاب و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان دنبال می‌شود.