به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید اتحادیه اروپا باید همزمان با آمریکا همه تعرفههای گمرکی، موانع تجاری و سوبسیدها را حذف کند.
گفتنی است مقامات اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه برای حلوفصل اختلافهای تجاری با ترامپ، به واشنگتن میروند.
اما ترامپ که پیشتر از درصد بالای تعرفههای اتحادیه اروپا بر کالاهای وارداتی آمریکا انتقاد و در مقام انتقامجویی، بر صنایع فولاد و آلومینیوم اروپا افزایش تعرفه اعمال کرده، میگوید: بازار آزاد و تجارت عادلانه تنها با لغو دوجانبه تعرفهها معنی پیدا خواهد کرد.
بسیاری براین باورند که دیدار امروز ترامپ و «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا، آخرین شانس طرفین برای پرهیز از جنگ تجاری تمامعیار خواهد بود.
البته بنابر اعلام کاخ سفید، علاوه بر تجارت، طرفین به موضوع مبارزه با تروریسم نیز خواهند پرداخت.
اتحادیه اروپا پیشتر تهدید کرده بود که اگر با ترامپ به نتیجه نرسد، در پاسخ به افزایش تعرفههای گمرکی آمریکا که ممکن است دامنه آن به صنعت خودروسازی نیز برسد، مقابلهبه مثل خواهد کرد حال آنکه موضوع در سازمان تجارت جهانی نیز قابل پیگیری است.
نظر شما