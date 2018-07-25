اختلاف با پردیس ملت حل شد/ امروز و فردای فوتبال ادامه دارد

علی سرتیپی سخنگوی شورایعالی اکران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مساله ای که میان انجمن سینماداران و کانون پخش کنندگان سینمای ایران سر تحریم پردیس ملت متعلق به شهرداری تهران به وجود آمده بود، گفت: مشکلات میان انجمن سینماداران و کانون پخش کنندگان سینما برطرف شده است و از امروز چهارشنبه سوم مرداد ماه فیلم های سینمایی مانند گذشته در سینماها اکران می شوند.

وی تاکید کرد: خوشبختانه صنوف سینمایی با یکدیگر توافق کردند و مشکلات مورد نظر کاملا برطرف شده است.

با اشاره به اینکه جلسه روز گذشته شورایعالی اکران برگزار نشده است، بیان کرد: این جلسه قرار است امروز ۳ مرداد بعدازظهر برگزار شود و تصمیم های نهایی درباره مواردی چون سهم صاحبان فیلم هایی که در جام جهانی اکران شدند از فروش بلیت تماشای فوتبال در سینماها مورد بررسی قرار می گیرد.

سرتیپی در پایان گفت: مساله پردیس سینمایی ملت نیز حل شده و قرار است شرکت های پخش فیلم های خود را در اختیار این پردیس سینمایی قرار دهند. البته این مساله که پردیس ملت خود به تنهایی درباره اکران فیلم ها تصمیم گیری کند نیز در حال بررسی است.

سینماهای شهرداری تعدادی از فیلم ها را روی پرده نمی برند که این موضوع باعث اعتراض حسین فرحبخش تهیه کننده «دشمن زن» شد و کانون پخش کنندگان سینما در حمایت از صاحبان این فیلم ها تصمیم گرفته بود فیلم ها را برای پخش در اختیار پردیس ملت قرار ندهد.