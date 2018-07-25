پایان فصل اول «۳۶۰ درجه» با قطع برق

به‌ گزارش خبرگزاری مهر، تابستان امسال اولین تابستان در چند سال اخیر در کشور است که قطعی‌های منظم برق در آن رخ می‌دهد. مسئولان دولتی، خشکسالی و کمبود آب پشت سدها را مشکل اصلی نیروگاه‌های برق‌آبی کشور می‌دانند اما کارشناسان معتقدند که این نیروگاه‌ها حداکثر ۱۵ درصد از ظرفیت تولید برق کشور را تشکیل می‌دهند.

بازار شایعه و حرف و حدیث‌ها تمامی ندارد از معاهده اقلیمی پاریس گرفته تا بهانه‌های مختلف برای توسعه نیافتن نیروگاه‌های کشور به عنوان علت خاموشی‌های امسال در رسانه‌ها مطرح شده است.

این قسمت از برنامه «۳۶۰ درجه» ضمن بررسی معضل قطعی برق به دلایل این موضوع پرداخته و کاهش تولید برق کشور را در مقایسه با سالیان گذشته بررسی می‌کند.

این قسمت از برنامه، آخرین قسمت از فصل اول بوده و فصل دوم از ۲ هفته دیگر روی آنتن شبکه مستند خواهد رفت.

«۳۶۰ درجه» مجموعه مستندهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که با توجه به اتفاقات و سوژه‌های مهم جامعه در طول یک هفته تهیه و تولید می‌شود. به روز و به لحظه بودن موضوعات از ویژگی‌های اصلی این برنامه تلویزیونی است.

«۳۶۰ درجه» با تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمدهادی نعمت‌اللهی جمعه هر هفته ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه مستند پخش می‌شود.