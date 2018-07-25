بالاخره کفش تبریز ثبت ملی شد/ تلاش برای ثبت جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جباریان فام صبح امروز در نشست خبری با اهالی رسانه آذربایجان شرقی اظهار کرد: تبریز قدمت بسیار زیادی در حوزه کفش دارد به طوری که تبریزیها اولین انسانهایی بودند که برای خود کفش دوختند.
وی ادامه داد: ۹۵درصد کفشهای تمام چرم کشور در تبریز تولید میشود و بیش از ۶۰درصد تولید کفش کشور در تبریز اتفاق میافتد.
رئیس اتحادیه کفاشان تبریز توضیح داد: هماکنون ۴هزار و ۵۸۰واحد تولیدی در صنعت کفش در تبریز فعالیت میکنند و اتحادیه کفاشان تبریز به عنوان بزرگترین اتحادیه تولیدی کشور شناخته میشود که در سال ۹۵ به عنوان اتحادیه برتر و نمونه کشور انتخاب شدیم.
وی در ادامه با بیان اینکه ۴۰هزار نفر در تبریز به صورت مستقیم در صنعت کفش فعالیت میکنند، گفت: ۳سال است که برای ثبت ملی و جهانی کفش تبریز تلاش میکنیم و بالاخره در هفته اخیر نامه آمد که کفش تمامچرم تبریز ثبت ملی شده است.
جباریان اعلام کرد: تصمیم گرفتهایم در ۱۵شهریور امسال طی یک همایشی ثبت ملی کفش تبریز را جشن بگیریم که در این همایش مسئولان و مقامات کشوری و استانی هم حضور خواهند داشت.
وی با بیان اینکه از امروز برای ثبت جهانی کفش تبریز تلاش میکنیم، گفت: کشورهای همسایه در تلاش بودند که کفش چرم را به اسم خود ثبت کنند که خوشبختانه ما با پشتکار و زمانسنجی خود توانستیم این عنوان را برای تبریز کسب کنیم.
رئیس اتحادیه کفاشان تبریز همچنین در بخش دیگری از سخنان خود خبر داد: از ساعت ۵ امروز بیستمین دوره نمایشگاه کیف و کفش در تبریز تا ۶مرداد به فعالیت میپردازد.
وی از برگزاری جشنواره عکس کفش تبریز هم خبر داد و تشریح کرد: طی یک مراسم رسمی و خوب در تاریخ ۲۵ آبان امسال، این جشنواره را نیز افتتاح خواهیم کرد و انتظار میرود مورد استقبال شهروندان و عکاسان عزیز قرار بگیرد.
جباریان همچنین با اشاره به حضور سرزده دکتر روحانی، رئیس جمهور در کفاشیهای بازار تبریز که اردیبهشت ماه امسال اتفاق افتاد، تاکید کرد: بعد از یک ساعت از حضور دکتر روحانی و دستور ایشان مبنی بر ضرورت ثبت جهانی کفش تبریز، جلساتی مداوم و مکرری در سطح کشور و استان تا هم اکنون درحال برگزاری است.
