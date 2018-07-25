به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز طی مراسمی با حضور سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مراسم تحویل‌دهی ۱۰ فروند جنگنده سوخو ۲۲ که به دست متخصصان نیروی هوافضای سپاه بازآماد شده‌اند، برگزار شد.

سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در این مراسم اظهار کرد: هواپیمای سوخو ۲۲ با وجود قابلیت‌های پروازی ممتاز همچون سرعت ۲ و یک دهم ماخ، ارتفاع پروازی ۵۰ هزار پا، به لحاظ برخی تجهیزات، به روز نبوده که با همت متخصصان داخلی ارتقا یافت و وارد ناوگان نیروی هوایی سپاه شد.

سردار حاجی زاده افزود: با این اقدام، جنگنده بمب افکن‌های سوخو ۲۲ قادر به حمل و بهره برداری بمب‌های هوشمند و نقطه زن سیمرغ خوشه‌ای، موشک‌های هوا به زمین و هوا به هوا، انتقال اطلاعات از پهپادها در فواصل چند کیلومتری خواهند بود و در آینده‌ای نزدیک سامانه‌ موشک‌های هوا به زمین کروز نقطه زن با برد هزار و ۵۰۰ کیلومتر روی این جنگنده بمب افکن‌ها نصب خواهد شد.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه در ادامه تصریح کرد: نیروی هوافضا با الطاف الهی و با تکیه و اعتماد به متخصصان داخلی و معجزه اراده و روحیه جهادی بار دیگر تهدید و تحریم دشمن را به فرصت تبدیل و بدخواهان نظام اسلامی و ملت ایران را مقهور عزم و اراده فولادین خود کردند.

سردار حاجی زاده گفت: در روزهایی که با حمله داعش، شهرهای عراق به علت نبود نیروی هوایی یکی پس از دیگری سقوط می‌کرد، نیروی هوا فضای سپاه پاسداران در یک اقدام انقلابی ۱۰ روزه به خلبانان عراقی هواپیمای سوخو ۲۵ آموزش دادند و آنان را به جنگ با داعش گسیل کردند.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه کشورمان از نظر تجهیزات جنگی و نظامی تحریم است، ولی این نیرو آمادگی به روز کردن هواپیماهای سوخو ۲۲ را دارد.

وی با بیان اینکه نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به توانمندی ساخت انواع قطعه و تجهیزات دست یافته است، افزود: هواپیماهایی که ۲۸ سال زمین گیر بودند با تکیه بر توان داخلی تجهیز و وارد حمل و نقل هوایی شدند.