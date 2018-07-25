به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی ادیانی با بیان اینکه بعد از اجرای طرح تحول سلامت، محرومیت امکانات بهداشتی و درمانی در استانهای کشور کاهش یافته و به تعادل نزدیک شده، گفت: باید پذیرفت که بخش درمان تحولات زیادی یافته و با گذشته نمیتوان مقایسه کرد؛ هرچند هنوز مشکلاتی در این حوزه وجود دارد.
وی با بیان اینکه بیمه درمانی ۱۱ میلیون نفر از محرومین کشور یکی از نقاط عطف خدمات همگانی است، افزود: در حال حاضر جمعیت بیمه شده بیمه سلامت نزدیک به ۴۰ میلیون نفر است.
ادیانی با اشاره به اقدامات حمایتی سازمان بیمه سلامت از بیماران خاص گفت: حمایت بیمهای از بیماران خاص مثل بیماران اعصاب و روان، ام اس، سرطان، کلیوی، هموفیلی و غیره بسیار اهمیت دارد و در طرح تحول سلامت نیز به این بیماران نگاه ویژهای شد.
معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ادامه داد: برخی از داروهای خاص نیز در ردیف تعهدات بیمه قرار گرفته و میزان پرداختهای درمانی مردم از جیب به واسطه اجرای طرح تحول سلامت به مراتب کمتر از گذشته شده است.
وی با بیان اینکه طی ۳۰ سال گذشته، بهداشت و درمان جزو اولویتهای اول کشور نبود، اظهار کرد: دولت تدبیر و امید، بهداشت و درمان را به اولویت اول کشور تبدیل کرد و نگاه ویژهای به حوزه بهداشت و درمان شد.
ادیانی گفت: یکی از اهداف سازمان بیمه سلامت این است که هیچ ایرانی بدون دفترچه نباشد و طرح بیمه همگانی سلامت نیز همین بود که اگر فردی دفترچه ندارد، بیمه شود و تلاش سازمان این است که تمام اقشار جامعه به خصوص محرومین زیر پوشش چتر بیمه باشند.
وی با اشاره به صندوق بیمه روستاییان و عشایر بیان کرد: بیمه روستاییان از سال ۱۳۸۳ در کشور آغاز شده و به صورت رایگان ادامه داد که این خدمات در صندوق بیمه روستاییان و عشایر ارائه میشود.
ادیانی با اشاره به صندوق بیمه سلامت ایرانیان نیز گفت: علاوه بر صندوقهای بیمه همگانی سلامت و صندوق روستاییان و عشایر، صندوق بیمه سلامت ایرانیان نیز وجود دارد؛ افرادی که توانایی پرداخت حق بیمه دارند، میتوانند با پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه عضو این صندوق شوند و علاوه بر خدمات بخش دولتی از خدمات بخش خصوصی نیز بهرهمند شوند.
معاون سازمان بیمه سلامت مطرح کرد:
تلاش سازمان بیمه سلامت برای پوشش بیمهای محرومان
معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت گفت: یکی از اهداف سازمان بیمه سلامت این است که هیچ ایرانی بدون دفترچه نباشد و طرح بیمه همگانی سلامت نیز همین بود که اگر فردی دفترچه ندارد، بیمه شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی ادیانی با بیان اینکه بعد از اجرای طرح تحول سلامت، محرومیت امکانات بهداشتی و درمانی در استانهای کشور کاهش یافته و به تعادل نزدیک شده، گفت: باید پذیرفت که بخش درمان تحولات زیادی یافته و با گذشته نمیتوان مقایسه کرد؛ هرچند هنوز مشکلاتی در این حوزه وجود دارد.
نظر شما