حزب تحریک انصاف ۹۱ کرسی پارلمان را به خود اختصاص داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه محلی می گویند شمارش اولیه آرای انتخابات پارلمان ملی و ایالتی پاکستان نشان می دهد حزب «تحریک انصاف» به رهبری «عمران خان» ۹۱ کرسی را از آن خود کرده است.

بر این اساس حزب مذکور با این نتیجه از دو حزب رقیب خود یعنی «مسلم لیگ» نواز و «حزب مردم» پیش افتاده است.

این نتایج امکان به قدرت رسیدن حزب تحریک انصاف در پارلمان و نقش آفرینی آن در شکل دهی دولت آینده پاکستان را افزایش داده است.

طبق قوانین پاکستان رهبر حزبی که در انتخابات سراسری بیشترین آراء را کسب کند، مأمور تشکیل دولت این کشور خواهد شد. با این حال دولت باید رأی اعتماد بیش از ۵۰ درصد اعضای مجلس یعنی ۱+۵۰ رأی را کسب کند.

گفتنی است در این دوره از انتخابات سراسری پاکستان حدود ۱۰۰ حزب و ائتلاف شرکت کرده اند.