به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حنان حاجی محمودی که به مناسبت هفته حمایت از بیماران هموفیلی اظهار کرد: یکی از اقدامات حمایتی سازمان بیمه سلامت، حمایت از حدود ۶۴ هزار بیمار خاص تحت پوشش بیمه سلامت کشور است که برای حمایت از این بیماران، سالانه حدود ۹۰۰ میلیارد تومان برای داروها و خدمات تخصصی این عزیزان هزینه می‌شود.

وی با بیان این‌که هزینه بالای داروهای بیماران هموفیلی باعث شد که دولت جهت حمایت از این بیماران و برخورداری از پوشش بیمه‌ای، بیماران هموفیلی را در ردیف بیماری‌های خاص قرار دهد، افزود: حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ بیمار هموفیلی پرونده‌دار در کشور وجود دارد که به طور مرتب به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند. اگر آمار حدود ۵ هزار نفری بیماران هموفیلی تحت پوشش بیمه سلامت را که به طور میانگین ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در ماه به هر کدام از آن‌ها اختصاص داده می‌شود مبنا قرار دهیم، با سرانه ۳۴ میلیون تومان در سال، بیشترین سرانه را در بین بیماران خاص دارند.

حاجی محمودی ادامه داد: به طور متوسط هر بیمار هموفیلی در سال ۱۲ بار به مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه سلامت مراجعه کرده و از خدمات لازم بهره‌مند می‌شوند.

این مقام مسئول با بیان اینکه بیماران هموفیلی از نظر هزینه به ازای هر بیمه شده در میان بیماران خاص، رتبه اول را دارا هستند تصریح کرد: سالانه بیش از ۱۶۳ میلیارد تومان برای این گروه از بیماران توسط سازمان بیمه سلامت هزینه می‌شود.

وی همچنین با تاکید بر این‌که هزینه‌های تزریق خون و فاکتور و برخی از آزمایش‌های دوره‌ای این بیماران به صورت رایگان ارائه می‌شود، عنوان کرد: تعداد ۱۹ قلم دارو نیز در بسته خدمتی بیماران هموفیلی به صورت رایگان تحت پوشش سازمان بیمه سلامت قرار دارد.

حاجی محمودی در پایان گفت: مهم‌تر از تمام این موارد، اقدام پیش‌گیرانه آزمایش‌های قبل از تولد برای بیماری‌های خاص بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت است که در مراکز تعیین شده بدون اخذ هزینه انجام می‌شود.