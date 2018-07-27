تشریح سریال های در دست تولید برای نوجوانان/ از تهران خارج شدیم

مسعود صباح مشاور رییس سیمافیلم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سریال های نوجوانانه ای که در این مرکز ساخته می شود، گفت: کمبود سریال برای نوجوان در این سال ها کاملا احساس می شد به همین دلیل آقای عبدالعلی علی عسکری رییس صداوسیما تاکید بسیاری داشت که این خلأ رفع شود.

وی ادامه داد: گروه هایی در شبکه ها برای کودکان کارهای ترکیبی و انیمیشن های مختلف می سازند و پخش می کنند اما بخشی از برنامه سازی برای نوجوانان به سریال سازی مربوط می شود. نوجوانان دغدغه های خاص خود را دارند و قصه های بسیاری هم می توان درباره آنها ساخت و از همین روی بخش سریال سازی برای نوجوانان در سیمافیلم فعال شد.

قصه ای محیط زیستی با «خانواده دکتر ماهان»

مدیر گروه نوجوان در سیمافیلم درباره فعالیت های این گروه بیان کرد: ما اکنون چند سریال را در مراحل مختلف تولید داریم که از جمله آنها می توان به «خانواده دکتر ماهان» اشاره کرد. تهیه کنندگی این سریال را بهروز خوش رزم بر عهده دارد و از ۲ فاز تشکیل شده است که فاز اول در تهران به کارگردانی راما قویدل و فاز دوم به کارگردانی علی محمد قاسمی در شمال کشور انجام می شود.

وی با اشاره به قصه «خانواده دکتر ماهان» اظهار کرد: این سریال اولین اثر تخصصی ایرانی در زمینه محیط زیست و دامپزشکی است و تصویربرداری آن اوایل مهرماه به پایان می رسد.

روایت «سامو بندری» از لنج

صباح در ادامه با اشاره به «سامو بندری» به کارگردانی ابراهیم فروزش اظهار کرد: فیلمنامه این سریال در حال تولید توسط اصغر عبداللهی نوشته شده و علیرضا سبط احمدی تهیه کننده آن است. تصویربرداری «سامو بندری» به طور کامل در بوشهر می گذرد و تا الان حدود ۵۰ درصد از کار تصویربرداری شده است.

وی با اشاره به سیاستگذاری ساخت سریال در خارج از تهران عنوان کرد: ما باید نوجوانان اقصی نقاط ایران را ببینیم و در سریال های خود به تصویر بکشیم و «سامو بندری» هم اگرچه از بازیگران حرفه ای استفاده کرده اما از بازیگران بومی نیز بهره برده است و فکر می کنم سریال به صورتی باشد که فضای فیلم ها و آثار نمایشی قدیمی که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تولید می کرد، یادآوری کند.

صباح اظهار کرد: این سریال به نوعی کاری دریایی محسوب می شود که به لحاظ لوکیشن ها تولید سختی دارد و درصد بالایی از تصویربرداری در لنج انجام می شود.

مدیر گروه نوجوان سیمافیلم در پایان با اشاره به سریال «حکایت های کمال» اظهار کرد: این سریال را در مرحله پیش تولید داریم و برای ساخت آن دکورهایی در شهرک تلویزیونی غزالی محله ای با متریال واقعی ساختیم که مربوط به دهه ۴۰ است. همچنین سریال «تک سواران» را هم داریم که در مرحله پیش تولید است.