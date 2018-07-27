به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه، طرح «قصه های شیرین کرمانشاه» با مشارکت ادارات کل کتابخانه های عمومی، کانون پرورش فکری استان و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری کرمانشاه با حضور مدیران استانی، اعضای شورای شهر، نویسندگان و بزرگان کرمانشاه در پارک معلم افتتاح شد.

در ابتدای برنامه مدیران کل کانون پرورش فکری و کتابخانه های عمومی استان و رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری کرمانشاه، به عنوان مشارکت کننده های طرح «قصه های شیرین کرمانشاه» ضمن خیرمقدم به حاضرین، طرح را معرفی کرده و هدف اصلی آنرا ارتقای سطح فرهنگ جامعه و شهر کرمانشاه با استفاده از مهارت های قصه گویی معرفی کردند و این طرح مشارکتی را زمینه ساز طرح ها و برنامه های فرهنگی با مشارکت دستگاه های فرهنگی در شهر و استان کرمانشاه عنوان کردند.

در ادامه برنامه های متنوعی و شادی از قبیل قصه گویی، اجرای موسیقی و نمایش توسط اعضای کانون پرورش فکری برگزار شد.

لازم به ذکر است طرح «قصه های شیرین کرمانشاه» که با هدف جذب کودکان و والدین به سمت مراکز فرهنگی شهر و همچنین ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و قصه گویی در بین خانواده ها مراکز ۱۰ گانه، کتابخانه عمومی امیرکبیر (خیابان مصطفی امامی)، کتابخانه عمومی شهید آوینی (میدان غدیر)، کتابخانه عمومی اندیشه (جنب مسکن مهر دولت‌آباد)، فرهنگسرای آفرینش کانون پرورش فکری (سه‌راه ۲۲ بهمن)، مرکز شماره ۴ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (پارک معلم)، فرهنگسرای گل نرگس (ابتدای شهرک ژاندارمری)، فرهنگسرای شهر (چهارراه مطهری) و فرهنگسرای کوثر (چهارراه ۳۰ متری دوم) در ۱۰ پنجشنبه متوالی در تابستان ۹۷ برگزار خواهد شد.

این کلاس ها صبح و بعدازظهر ۱۰ پنجشنبه متوالی در تابستان جاری برگزار می شود و علاقمندان می توانند با مراجعه حضوری و یا تماس با شماره تلفن های ۳۸۳۹۷۶۴۶، ۳۸۳۹۷۶۳۶ و ۳۸۲۱۴۷۲۴ نسبت به ثبت نام این دوره ها اقدام نمایند.



به شرکت کنندگان در این دوره ها در صورت حضور و برگزیده شدن در جشنواره قصه گویی استان هدایای نفیسی اهدا می شود.