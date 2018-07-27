تشکر ویژه برانکو از برخی بازیکنان پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ تمام تلاش خود را برای ارتقای شرایط فنی بازیکنان تیمش در رقابتهای فصل جاری لیگ برتر به کار میگیرد.
سرمربی سرخپوشان پایتخت که تیمش در هفته اول توانست با یک گل از سد پدیده در مشهد بگذرد، پس از اتمام این بازی، از عملکرد بازیکنانش تشکر کرد.
وی همچنین پس از حضور کاروان این تیم در هتل محل اقامت سرخپوشان، به طور ویژه از چند بازیکن خود تشکر کرد.
برانکو طی سخنانی، از بازیکنان جوان پرسپولیس که در بازی با پدیده نیمکتنشین بودند، خواست تا خودشان را در بالاترین سطح آمادگی نگه دارند تا بتوانند در بازیهای حساس این تیم، عصای دست پرسپولیس شوند.
