دستگاه ایرانی شناسایی درختان پوسیده ساخته شد

محمدحسن برهانی فر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محققان این دانشگاه موفق شدند که طرحی با عنوان «توموگرافی درختان سرپا» را در راستای شناسایی درختان پوسیده به نتیجه برسانند.

وی اظهار داشت: در این طرح، درختان پوسیده که احتمال سقوط آنها وجود دارد، شناسایی می شوند و قبل از اینکه سقوط کنند و ضرر جانی و مالی برای مردم و شهرداری به وجود بیاورند اقدامی صورت می گیرد.

برهانی فر، جلوگیری از بروز حادثه های ناگوار نظیر سقوط درخت روی خودرو و اشخاص و حفظ محیط زیست را از مزایای طرح توموگرافی درختان سرپا عنوان کرد و گفت: دستگاهی که برای اندازه گیری میزان پوسیدگی درونی درختان در قالب این طرح ساخته شده به درخت متصل می شود و از طریق سیگنال هایی که دریافت می کند میزان پوسیدگی درونی درخت مشخص خواهد شد.

به گفته رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز، این دستگاه نشان می دهد که درخت چه میزان مقاومت دارد و چه میزانی از آن پوسیده است که احتمال سقوط آن مشخص می شود.

برهانی فرد با تاکید بر اینکه اجرای این طرح در کشور از اهمیت بالایی برخودار است، عنوان کرد: اکنون که دانش فنی این طرح توسط محققان دانشگاه آزاد واحد البرز بدست آمده می توان از دستگاه در استانها، دانشگاهها و ... مکانهایی که پوشیده از درخت است استفاده کرد.

وی با بیان اینکه شهرداری می تواند مهم ترین مخاطب طرح توموگرافی درختان سرپا باشد، بیان داشت: در حال حاضر اجرای این طرح می تواند به صورت ارائه خدمت باشد و هم اینکه دستگاه های شناسایی درختان پوسیده به فروش برسد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز خاطر نشان کرد: شهرداری کرج و شهرداری رشت از این طرح استقبال کرده اند و قرار است درخت های این مناطق از نظر پوسیدگی و مقاومت مورد ارزیابی و شناسایی قرار بگیرند.

برهانی فرد با بیان اینکه این دستگاه نسبت به نمونه های خارجی از ضریب اطمینان بالایی برخوردار است، گفت: نمونه خارجی دستگاه تشخیص میزان پوسیدگی درختان قیمت بالایی دارد بنابراین استفاده از نمونه خارجی می تواند صرفه جویی ارزی زیادی برای کشور به ارمغان بیاورد.

وی با تاکید بر اهمیت وجود بازار برای محصولات داخلی که ساخته دست محققان است، گفت: با اتکا به توان داخلی می توان به نتیجه خوبی رسید ولی لازم است که بازاری برای این محصولات و طرحهای ایرانی وجود داشته باشد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز گفت: این طرح توسط مهران روح نیا استاد تمام دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد واحد البرز انجام شده و تا کنون هم قراردادهایی به منظور توسعه طرح منعقد شده است.