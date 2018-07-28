به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالحمید خدری عصر شنبه در نشست مسئولان شهرستان دیلم اظهار داشت: شهرستان دیلم ظرفیتهای بسیار مهمی برای توسعه دارد که باید به این ظرفیتها توجه ویژه صورت گیرد.
وی به نرخ بیکاری در شهرستان دیلم اشاره کرد و ادامه داد: در راستای بهبود وضعیت اشتغال در این شهرستان باید اقدامات لازم صورت گیرد تا شاهد کاهش نرخ بیکاری در این شهرستان باشیم و جوانان متقاضی کار مشغول به فعالیت شوند.
نماینده مردم شهرستانهای بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گردشگری یکی از ظرفیتهای مهم برای توسعه دیلم است که باید طرحهای مختلف و متنوعی برای توسعه صنعت گردشگری در دیلم اجرایی شود.
وی با اشاره به اینکه هرساله گردشگران بسیار زیادی وارد شهرستان دیلم میشوند، افزود: زیرساختهای گردشگری دیلم جوابگوی نیاز ۱۰ درصد گردشگران این شهرستان هم نیست و باید برای تقویت زیرساختهای گردشگری این شهرستان تلاش ویژه صورت گیرد.
خدری با بیان اینکه تعدادی زیادی پروژه نیمهکار در شهرستان دیلم وجود دارد، اضافه کرد: تکمیل پروژههای نیمهتمام باید در اولویت برنامههای شهرستان دیلم قرار گیرد و برای تسریع در تکمیل آنها اعتبارات لازم احتصاص یابد.
وی یکی از دغدغههای مردم شهرستان دیلم را اجرای باند دوم محور دیلم به بهبهان عنوان کرد و ادامه داد: هر ساله شاهد تصادفات و تلفات بسیار زیادی در این محور هستیم که باید برای اجرای باند دوم آن اقدام شود.
نماینده مردم شهرستانهای بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با برنامهریزی صورت گرفته عملیات اجرایی تکمیل ۱۲ کیلومتر باقیمانده باند دوم محور دیلم به بهبهان هفته دولت امسال آغاز میشود.
در این آئین ضمن تقدیر از خدمات و تلاشهای حسن اسماعیلی، عبدالامیر قاسمی به عنوان فرماندار شهرستان دیلم معارفه شد.
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