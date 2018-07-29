چه کسانی مخالف حضور جابر انصاری در استقلال بودند؟

به گزارش خبرنگار مهر، جابر انصاری بعد از چند روز دوری از تمرینات استقلال بار دیگر به تمرینات گروهی این تیم بازگشت تا مثل سه فصل گذشته در لیگ هجدهم نیز با پیراهن این تیم به میدان برود. انصاری در فصل گذشته با حجم شدیدی از انتقادات هواداران مواجه شد و در حالی که همچنان با استقلال قرارداد داشت نامش از اردوی ترکیه خط خورد تا در تمرینات پیش فصل آبی‌ها حضور نداشته باشد. اما روند نقل و انتقالات به سود تیم شفر پیش نرفت و با منتفی شدن حضور مامه تیام در استقلال و خالی ماندن دست شفر از جذب مهاجم خارجی، آنها بار دیگر سراغ انصاری رفتند تا با بازگرداندن بازیکن تحت قراردادشان کمبود بازیکن در خط حمله را جبران کنند.

پیگیری‌های خبرنگار مهر در خصوص جابر انصاری مشخص کرد شفر سرمربی آبی پوشان خودش مخالف حضور انصاری در استقلال نبود و از ابتدا هم بنا را بر حفظ این بازیکن داشت. اما مدیران سابق استقلال تحت تاثیر فضای مجازی و مخالفت هایی که با حضور انصاری در استقلال شده بود بر خلاف شفر موافق ادامه همکاری انصاری با استقلال نبوده و حتی به شفر گفته بودند مطمئن باشد مهره ای بهتر از انصاری را آبی پوش خواهند کرد.

حال که رقابتهای لیگ برتر آغاز شده و هفته نخست آن هم پشت سر گذاشته شده و هنوز باشگاه استقلال نتوانسته یک مهاجم جدید جذب کند، پرونده بازگشت جابر انصاری به استقلال به جریان افتاد تا مهاجم تبریزی آبی‌ها بار دیگر تمریناتش را با آنها از سر بگیرد.