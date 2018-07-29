بازداشت رئیس جمهور اسبق ارمنستان به اتهام دخالت در انتخابات ۲۰۰۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «روبرت کوچاریان» رئیس جمهوری اسبق ارمنستان به اتهام دخالت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۸ این کشور و اعمال نفوذ در آن بازداشت شد.

کوچاریان متهم است که در آن انتخابات به نفع «سرژ سرکیسیان» متحد خود، اعمال نفوذ کرده است.

بازرسان پرونده می‌گویند، بازداشت کوچارین به دلیل نقض قانون اساسی این کشور صورت گرفته است.

کوچاریان که از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۸ به عنوان دومین رئیس‌جمهوری ارمنستان بعد از استقلال این کشور از اتحاد جماهیر شوروی زمام امور را در دست داشت اتهامات را رد کرده و انگیزه آن را سیاسی خوانده است.