چرا اشکان دژاگه و رامین رضاییان به تیم فوتبال تراکتورسازی نرفتند؟

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا زنوزی مطلق در نشست هم‌اندیشی با هواداران اظهار داشت: تراکتورسازی یک باشگاه باعظمت است و می‌توان گفت فقط یک تیم فوتبال نیست و عشق مردم آذربایجان است که با این تیم زندگی می‌کنند. قبل از زمانی که من تراکتور را خریداری کنم هواداران از من می‌خواستند نسبت به خریداری این تیم اقدام کنم و من عشق به این تیم را در دل این مردم می‌دیدم.

مالک باشگاه تراکتورسازی گفت: یک هوادار تراکتور هستم و برای خدمت به این تیم آمدم و قرار نیست من را در حوزه مدیریتی این تیم ببینید. در حال حاضر تلاش می‌کنیم تا تیم خوبی آماده کنیم. بازیکنان خوب فوتبال ایران با توجه به نگاه خاص کیروش به لژیونرها در خارج از ایران بازی می‌کنند و به این دلیل جذب بازیکن طراز اول دشوار شده است.

زنوزی اظهار داشت: روند واگذاری باشگاه هفته گذشته به پایان رسید و یک سری امورات جزئی باقی‌مانده است که به‌زودی پایان می‌یابد و پس‌ازآن هیئت‌مدیره و مدیرعامل باشگاه معرفی خواهند شد و تلاش می‌کنیم آینده خوبی برای این باشگاه ترسیم کنیم.

وی تصریح کرد: از من می‌خواهند که یک مدیرعامل ورزشی برای باشگاه انتخاب کنم ولی همه جای دنیا مدیران اقتصادی را برای باشگاه‌های حرفه‌ای انتخاب می‌کنند. در فوتبال خصوصی پس از چند سال هزینه کردن مالکیت ممکن است از این موضوع خسته شود ولی اگر یک باشگاه اقتصادی باشد این موضوع پیش نمی‌آید. ما تلاش می‌کنیم باشگاه تراکتورسازی نخستین باشگاه اقتصادی فوتبال کشور باشد که درآمدزایی کند و هم خود باشگاه و هم هواداران از این موضوع منتفع شوند.

وی درباره ادامه مذاکرات با بازیکنان خارجی گفت: با یک بازیکن آسیایی نیز مذاکره کردیم که در تبریز حاضر می‌شود و قصد داریم یک خرید دیگر از اروپا داشته باشیم. ما حاضر نیستیم با بازیکنان خارجی قرارداد یک‌ساله ببندیم و می‌خواهیم قراردادهایی بلندمدت داشته باشیم. بازیکنان خارجی بدون رزومه جذب نمی‌کنیم و سعی می‌کنیم نفراتی را به تیم اضافه کنیم که کیفیت بالایی داشته باشند.

مالک باشگاه تراکتورسازی ادامه داد: ما تیم را با ۱۴، ۱۵ بازیکن به مسجدسلیمان فرستادیم و انتظار داریم هواداران ما را درک کنند چون نمی‌خواهیم هر بازیکنی را به تیم وارد کنیم بلکه سعی می‌کنیم بازیکنانی به تیم اضافه شوند که استانداردهای لازم برای پیوستن به تراکتورسازی را داشته باشند.

زنوزی تأکید کرد: ازنظر اقتصادی یک سری پارامترهای اقتصادی برای باشگاه تعریف کردیم که قرار است چارت سازمانی باشگاه اصلاح شود و هیئت‌مدیره و مدیرعامل باشگاه با پایان نقل و انتقالات معرفی می‌شوند.

مالک باشگاه تراکتورسازی تأکید کرد: امسال هم ما به اشکان دژاگه، مسعود شجاعی، رضا قوچان نژاد، رامین رضاییان و چندین بازیکن خوب تیم ملی پیشنهاد دادیم و حتی بحث رقم پیشنهادی هم نداشتیم و قصد داشتیم هر طور که شده این نفرات را جذب کنیم ولی این نفرات قصد حضور در فوتبال ایران را نداشتند.

زنوزی افزود: من مذاکراتم با بازیکنان خارجی را در دفتر ترکیه انجام دادم چون مذاکراتی که در داخل کشور انجام می‌شد به بیرون درز پیدا می‌کرد و اطلاعات را به بیرون منتقل می‌کردند که به‌طور حتم دوستدار تراکتور هیچ‌وقت چنین کاری نمی‌کند و به دنبال این نفرات هستم و هرکسی چنین کاری کرده باشد او را کنار خواهم گذاشت و تعارفی با کسی ندارم.

وی ادامه داد: علی کریمی، سروش رفیعی، مهدی ترابی و جباروف ازجمله بازیکنانی بودند که خبر مذاکرات ما به بیرون درز پیدا کرد و به این دلیل سیستم خرید بازیکن را از باشگاه خارج کردم و مذاکرات با بازیکنان خارجی را به دفتر ترکیه منتقل کردم.

مالک باشگاه تراکتورسازی درباره وضعیت استادیوم یادگار امام تبریز گفت: ما هماهنگی‌های لازم را انجام دادیم تا تمامی درب‌های استادیوم به روی هواداران باز شود و یک مسیر هم از سمت ترمینال تبریز به سمت استادیوم بازگشایی شود تا مشکلات هواداران برای تردد به سمت استادیوم کاهش یابد. ما این آمادگی را داریم که در این راستا هر اقدامی که نیاز باشد انجام دهیم تا مشکلات هواداران در استادیوم کاهش یابد و آن‌ها با آسایش کامل در ورزشگاه حاضر شوند.

زنوزی گفت: من از شما می‌خواهم نام‌هایی که برای سکوها گذاشتید را کنار بگذارید و همه با نام بزرگ تراکتورسازی متحد شویم و با یک نام در میادین حاضر شویم تا برای موفقیت این تیم همدل باشیم.

وی تصریح کرد: ما با کمک شما هواداران اجازه نخواهیم داد افراد مختلف با بازیکنان و اعضای تیم ارتباط برقرار کنند و به تیمشان خیانت کنند. بازیکنی که با یک لیدر یا تماشاگر ارتباط برقرار می‌کند به تیمش خیانت می‌کند و سکوها هم نباید با نفرات تیم ارتباط برقرار کنند.