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۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۴۵

دو مهاجم آلمانی مدنظر باشگاه استقلال/ «نیک» آبی‌پوش می‌شود؟

دو مهاجم آلمانی مدنظر باشگاه استقلال/ «نیک» آبی‌پوش می‌شود؟

یکی از گزینه‌های باشگاه استقلال برای خط حمله مهاجم آلمانی تیم اسپارتا روتردام هلند است.

به گزارش خبرنگار مهر، باوجود تهدید باشگاه استقلال مبنی بر بازگشت مامه تیام به این تیم، به نظر می رسد مهاجم سنگالی در آستانه جدایی از جمع آبی پوشان قرار دارد. بندهای قرارداد تیام به نحوی تنظیم شده است که این بازیکن به سادگی می تواند استقلال را ترک کند.

مسئولان باشگاه استقلال در روزهای اخیر گزینه هایی را برای جانشینی تیام درنظر گرفته و رزومه های مختلفی از بازیکنان خارجی به دست آنها رسیده است.

یکی از این نفرات، نیک پروشویتس مهاجم ۳۱ ساله آلمانی است که ۱۹۲ سانتیمتری قد دارد و سال گذشته در تیم اسپارتا روتردام هلند در لیگ دسته دوم این کشور بازی کرده است.

این بازیکن سابقه بازی در تیم هایی مثل سنت ترویدنس بلژیک، هال سیتی انگلیس و پادربورن آلمان را دارد و باشگاه های زیادی را در طول زمان بازیگری اش عوض کرده است.

علاوه بر نیک، نیومایر آلمانی هم یکی از بازیکنانی است که گفته می شود استقلال با او در حال مذاکره است.

دیگر گزینه مدنظر استقلال برای خط حمله مرتضی تبریزی مهاجم ذوب آهن است و باید دید در نهایت استقلال برای جذب مهاجم جدید خود به سمت نفرات داخلی می رود یا به سمت بازیکنان خارجی.

کد مطلب 4359982

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    نظرات

    • شهاب IR ۱۶:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
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      بجای اوردن مهاجم و مربی خارجی برا فوتبال و خارج کردن ارز از مملکت فکر بدبختی مردم باشید

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