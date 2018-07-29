به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری، علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نشست سفرا و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورها با اشاره به وضعیت گردشگری جهان گفت: «گردشگری در کشور ما هم ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد، در بعد اقتصادی به دلیل اینکه ما حساب ویژه گردشگری در کشور نداریم بسیاری از موضوعات مالی گردشگری ذیل سایر حوزه ها قرار گرفته است، گردشگری ما اگر چه با وجود ظرفیت های موجود به جایگاه واقعی خود نرسیده است اما در وضعیت اقتصادی کشور نقش مهمی دارد، این صنعت در عید نوروز ۹۷ حدود ۱۰هزار میلیارد تومان گردش مالی در کشور ایجاد کرد و به همین دلیل طرح تعطیلات زمستانی برای ایجاد یک اوج دیگر در حوزه گردشگری کشور در حال پیگیری است.»

او تصریح کرد: «ارائه تسهیلات با سود ۴ درصد از صندوق توسعه ملی به سرمایه گذاران حوزه گردشگری از دیگر اقدامات سازمان میراث فرهنگی است که طبق توافق اولیه هزار میلیارد تومان تسهیلات اختصاص خواهد یافت، همچنین بر اساس قانون تغییر کاربری اراضی که قبلا فقط هتل ها را در بر می گرفت با پیگیری های ما شامل حال مجتمع‌های گردشگری، مناطق نمونه گردشگری و بومگردی‌ها هم شده است.»

رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری افزود: «همچنین از ابتدای سال، موضوع شهر گردشگر به صورت جدی در حال پیگیری است، شهرداری‌ها و استانداری‌ها بیشترین سهم را در این موضوع دارند و شهرها تلاش می کنند با رعایت مختصات شهر گردشگر گواهینامه این بخش را دریافت کنند، اولین نمایشگاه شهر گردشگری هم شهریور امسال برگزار خواهد شد.»

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزود: «معافیت صنعتگران و صادرکنندگان از ارائه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما نیز با پیگیری سازمان میراث فرهنگی انجام شد که این موضوع کمک قابل توجهی به حوزه صنایع دستی خواهد کرد، توسعه بازارچه های صنایع دستی از دیگر برنامه‌های سازمان است ما به دنبال ایجاد حداقل یک بازارچه در هر مرکز استان هستیم، ممنوعیت فروش صنایع دستی خارجی در تمام سایت های تاریخی کشور نیز از دیگر اقداماتی است که انجام شده است.»

رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بزرگترین معضل گردشگری را عدم معرفی و تبلیغات داشته و ظرفیت ها دانست و افزود: «ما مشکلات جدی در بخش اعتبارات داشته ایم، با منابع محدود در نمایشگاه ها حضور یافتیم و کشورهای هدف گردشگری را مشخص کردیم تا با منابع محدود امکان معرفی بهتر و استفاده بهینه از منابع را داشته باشیم.»

سفرا در پوشش اتفاقات مثبت فرهنگی ایران فعالیت کنند

همچنین محمد محب‌خدایی معاون گردشگری در این نشست با اشاره به ظرفیت ها و داشته های کشور در حوزه گردشگری گفت: «در سه ماه اول امسال ۳۰/۶۶ درصد رشد در گردشگری ورودی را شاهد بودیم، این افزایش بیشتر مربوط به گردشگران کشورهای همسایه و مسلمان بوده است.»

محب خدایی اضافه کرد: «ارائه خدمات خلاقانه در فضاهای مجازی، اعلام دلایل اصلی عدم سفر به ایران، پوشش اتفاقات مثبت فرهنگی ایران، برگزاری برنامه های فرهنگی، معرفی افراد فرهنگی موثر، معرفی ظرفیت ها به ایرانیان مقیم فعال در کشورهای بازار هدف، تشویق توراپراتورهای مجازی، بهره گیری از دانشجویان فعال برای توسعه گردشگری، معرفی رسانه های اثرگذار، معرفی اطلاعات گردشگری ایران در سایت سفارت، اطلاع رسانی به موقع رویدادها در کشورهای بازار هدف، فعال کردن توراپراتورها، حضور سفرای کشورمان در رسانه های کشورها از جمله پیشنهادهای ما برای سفرای ایران در سایر کشورها است.»

اموال فرهنگی سفارتخانه ها دارای شناسنامه شوند

محمدحسن طالبیان معاون میراث‌فرهنگی نیز در این جلسه گفت: «اموال فرهنگی موجود در سفارتخانه‌ها نیازمند شناسایی و معرفی است که در این حوزه از سفرا درخواست همکاری داریم تا این آثار دارای شناسنامه شوند و حفاظت از آنها به شکل بهتری انجام شود.»

معاون میراث‌فرهنگی تصریح کرد: «تاکنون ۴ مورد، استرداد محموله‌های آثار تاریخی مهم انجام شده است و در آینده نزدیک شاهد استرداد ۲ محموله مهم دیگر نیز خواهیم بود و از سفرای تقاضا داریم در این زمینه با سازمان میراث‌فرهنگی همکاری داشته باشند.»

در ادامه این نشست سفرای ایران در کشورهای خارجی به بیان نظرات، پیشنهادها و انتقادات خود پرداختند.

سفیر ایران در اندونزی نیز گفت: «یکی از مشکلات نمایندگی‌ها در اختیار نداشتن فهرست نمایشگاه ها است، در اختیار داشتن فهرست کاملی از نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و آیین‌های کشورمان می‌تواند در جلب و جذب گردشگران موثر باشد.»

صناعی سفیر ایران در روسیه با اشاره به لغو روادید گروهی بین دو کشور افزود: «امیدواریم این طرح از امسال به درستی اجرای شود، همچنین در مورد هدایای هیئت‌های دولتی تقاضا داریم که از صنایع‌دستی با اصالت و جدید استفاده شود.»

او ادامه داد: «ارسال لوح فشرده معرفی داشته‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، طبیعی کشورمان نیز می‌تواند در شناساندن این ظرفیت‌ها موثر باشد، سفارتخانه ها با در دست داشتن نمونه‌ای از این بسته‌های تبلیغاتی می‌توانند آنها را در سطح وسیعی به نمایش بگذارند.»

شاهرودی سفیر ایران در عمان گفت: «تعدیل نرخ صدور روادید برای گردشگرانی که از کشور عمان وارد ایران می‌شوند یکی از درخواست‌های مسئولان کشور عمان است.»

سجادیان سفیر ایران در ارمنستان گفت: «توجه به آثار تاریخی مشترک میان ایران و کشورهای همسایه و حفظ و حراست از این آثار یکی از پیشنهادهای مسئولان فرهنگی کشور ارمنستان است، همچنین برگزاری کارگاه‌های مشترک صنایع‌دستی از دیگر مواردی است که می‌تواند بین ایران و ارمنستان شکل بگیرد.»

علایی سفیر ایران در ونزوئلا گفت: «معرفی جاذبه های ایران بخشی از دیپلماسی ایران است، باید در بسته‌های تبلیغاتی معرفی ایران، از زبان‌های استفاده شود، همچنین طراحی بسته‌بندی جدید در صنایع‌دستی و قابل حمل کردن آن از دیگر مواردی است که باید به آن توجه شود.»

روند سامان‌دهی گردشگری سلامت در حال انجام است

معاون رئیس‌جمهوری در ادامه این نشست در پاسخ به مسائلی که از سوی سفرا مطرح شد، گفت: «متاسفانه در حوزه گردشگری سلامت دلالان اختلال ایجاد می‌کردند که با تشکیل کمیته‌ای با مشارکت سازمان میراث‌فرهنگی و وزارت بهداشت و درمان در حال سامان‌دهی و نظم‌دهی به این بخش هستیم، به این توافق رسیده‌ایم که تا زمان تحویل به بیمارستان وظایف بر عهده سازمان باشد و پس از آن را وزارت بهداشت بر عهده بگیرد، امیدواریم با این روند، حوزه گردشگری سلامت به رشد و رونق بیشتری برسد.»

مونسان تصریح کرد: «متاسفانه در گدشته فهرستی از نمایشگاه‌ها وجود نداشت و امکان برنامه‌ریزی در این حوزه نیز ممکن نبود، اما امسال تقویم گردشگری کشور تهیه شده است و در دسترس قرار می‌گیرد.»

معاون رئیس‌جمهوری در مورد شکایات گردشگران ایرانی ادامه داد: «امکانی فراهم خواهد شد تا گردشگران ایران در خارج کشور در صورت برخورد با هرگونه مشکلی بتوانند شکایت خود را آنلاین مطرح کنند و آنلاین نیز پاسخ بگیرند، این فرآیند در آینده نزدیک اجرایی می شود.»

مونسان در مورد هدایای تکراری هیئت‌های دولتی ایرانی که به خارج از کشور سفر می‌کنند، تصریح کرد: «۳۰۰ رشته صنایع‌دستی در کشور ما وجود دارد که می‌توان از آنها استفاده کرد، معاونت صنایع‌دستی ما آمادگی دارد تا صنایع‌دستی دارای اصالت و با کیفیت را در اختیار هیئت‌های دولتی قرار دهد.»

معاون رئیس‌جمهوری اضافه کرد: «از سفرا می‌خواهیم تا دفاتر بزرگ و فعال خدمات گردشگری کشورهای محل ماموریت خود را شناسایی کنند تا با برگزاری تور آشناسازی، زمینه افزایش گردشگران ورودی به کشور را فراهم آوریم.»

او ادامه داد: «تهیه بروشور و بسته تبلیغاتی به چند زبان موضوع مهمی است و سازمان میراث‌فرهنگی آن را پیگیری می‌کند.»

رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری افزود: «سفرا باید در موضوع تبلیغات و حضور در نمایشگاه‌ها مشارکت و همکاری داشته باشند، همچنین برگزاری موزه‌های مشترک که در دیپلماسی عمومی کشورمان موثر و مفید است از دیگر مواردی است که سفر می‌توانند به ایجاد بسترهای لازم آن کمک کنند، در نوروز امسال نمایشگاه موزه لوور در موزه ملی ایران برگزار شد که بازتاب‌های بسیار مثبتی داشت، در حال حاضر نیز در حال مذاکره برای برگزاری نمایشگاه مشترک آثار تاریخی با کشور هلند هستیم.»

معاون رئیس‌جمهوری گفت: «تشویق ایرانیان خارج از کشور به سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری کشور از دیگر مواردی است که سفرا می‌توانند کمک کنند، چراکه دولت دولت حمایت های خوبی در این بخش دارد، فرآیند سرمایه‌گذاری برای این افراد بدون مشکل خواهد بود.»

مونسان تاکید کرد: «از سفارتخانه‌ها می‌خواهیم تا لیست اموال فرهنگی خود را برای ثبت در سامانه ملی اعلام کنند.»

رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری افزود: «اعطای نمایندگی به افراد صاحب صلاحیت امکان دارد چراکه این نمایندگی‌ها در جلب و جذب گردشگران و معرفی ایران نقش موثری دارند، ما آمادگی داریم تا در صورت تایید صلاحیت این نمایندگی‌ها تفویض اختیار داشته باشیم تا کارها با سرعت بیشتری انجام شود.»