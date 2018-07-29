کارگردان «انزوا» مهمان هشتمین جلسه فصل ششم پاتوق فیلم کوتاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، مرتضی‌علی عباس‌میرزایی فیلمنامه‌نویس و کارگردان سینما مهمان ویژه هشتمین جلسه از ششمین فصل پاتوق فیلم کوتاه، «سینما آینده» است. این برنامه روز دوشنبه هشتم مردادماه با نمایش سه فیلم کوتاه داستانی و یک انیمیشن توسط انجمن سینمای جوانان ایران با همکاری انجمن فیلم کوتاه ایران در محل سینمای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

مرتضی‌علی عباس‌میرزایی دارای تحصیلات کارشناسی کارگردانی سینماست. او از اعضای انجمن فیلم کوتاه ایران (ایسفا) است و در چند دوره برگزاری جشن خانه سینما، به عنوان داور بخش مسابقه فیلم کوتاه حضور داشته است. عباس‌میرزایی ساخت فیلم «انزوا» به عنوان نخستین تجربه بلند سینمایی و همچنین فیلم‌های کوتاه «شغل دوم»، «نیمکت»، «مادر»، «دیکتاتور»، «خسان»، «پیشکش»، «ساخت ایران»، «آتش بس» و مستندهای «آیت»، «سردار»، «نامه‌ای به مادرم» و... را در کارنامه کاری خود دارد.

در هشتمین جلسه از ششمین فصل پاتوق فیلم کوتاه، فیلم‌ داستانی «عبور از حصار» به کارگردانی بارناباس توث از مجارستان، فیلم کوتاه داستانی «سوادکوهی» به کارگردانی محمدرضا مجد، انیمیشن «جم شید؛ مرثیه ای بر یک اسطوره» به کارگردانی معین صمدی و فیلم کوتاه داستانی «مانیکور» به کارگردانی آرمان فیاض به نمایش درخواهند آمد.

پاتوق فیلم کوتاه دوشنبه‌های هر هفته ساعت ۱۸ در سالن سینمای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نشانی: تهران، خیابان خالداسلامبولی (وزرا)، نبش خیابان چهارم برگزار می‌شود و حضور علاقه‌مندان در آن آزاد و رایگان است.