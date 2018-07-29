دیدار استیلی با رئیس فدراسیون فوتبال عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، حمید استیلی امروز با عبدالخالق مسعود، رییس فدراسیون فوتبال عراق دیدار و گفت و گو کرد.

در این نشست رییس فدراسیون فوتبال عراق ضمن خیرمقدم به کاروان تیم ملی امید ایران، ابراز امیدواری کرد که روند تعاملات میان دو فدراسیون ایران و عراق در آینده ادامه داشته باشد.

وی بادعوت از رییس فدراسیون فوتبال ایران برای حضور در عراق، تصریح کرد: حضور تیم المپیک ایران در اربیل اتفاق خوبی بود که به افزایش تعاملات فوتبالی میان دو کشور انجامید. خوشبختانه استقبال بسیاری خوبی از سوی رسانه ها از مسابقه دو تیم ایران و عراق شکل گرفت و این روند می تواند در رده های دیگر تیم های ملی دو کشور هم ادامه داشته باشد.

حمید استیلی، مدیر تیم ملی المپیک ایران هم ضمن تقدیر از میزبانی عراق در مدت زمان حضور ملی پوشان امید،از تیم امید عراق دعوت کرد برای برگزاری یک دیدار دوستانه با تیم امید کشورمان به ایران سفر کند.