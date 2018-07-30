به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، در نشست معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران این معاونت با مدیران کل استان های ارشاد آمادگی کارگروه ساماندهی مد و لباس برای تفویض بیشتر مسئولیت ها به ویژه کمیسیون ماده 4 و صدور نشان شیما (شناسه یکپارچه مد و لباس) به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها اعلام شد.
در این نشست که با حضور معاون امور هنری، معاون حقوقی امور مجلس و استانها، مدیر کل هماهنگی امور استانها، مدیر کل دفتر موسیقی، مدیر کل دفتر نمایش، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس، مدیر کل آموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی، مدیر کل هنرهای تجسمی و مدیران کل استانهای سراسر کشور برگزار شد، مطالب مهمی مانند برنامه ریزی برای ارتقاء آموزش و توانمندی هنرمندان استانی، کمک به راه اندازی موسسات تک منظوره هنری مد و لباس، حمایت از پایان نامه های موضوعی، اهتمام جدی در اجرای ماده قانون ساماندهی مد و لباس، اهتمام برای تعمیم استفاده از لباس اقوام در بین کارکنان دستگاه ها و ادارات، دانشجویان، دانش آموزان و اساتید، راه اندازی انجمن طراحان مد و لباس استان ها مطرح و مورد تاکید قرار گرفت.
نشست های هم اندیشی معاونت های تخصصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارات کل استانها به صورت دورهای و به منظور هم اندیشی و بررسی موانع، مشکلات و تبیین راهبردها و سیاست های فرهنگی کشور برگزار می شود.
نظر شما