به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، در نشست معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران این معاونت با مدیران کل استان­ های ارشاد آمادگی کارگروه ساماندهی مد و لباس برای تفویض بیشتر مسئولیت ­ها به ویژه کمیسیون ماده 4 و صدور نشان شیما (شناسه یکپارچه مد و لباس) به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان­ ها اعلام شد.

در این نشست که با حضور معاون امور هنری، معاون حقوقی امور مجلس و استان­ها، مدیر کل هماهنگی امور استان­ها، مدیر کل دفتر موسیقی، مدیر کل دفتر نمایش، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس، مدیر کل آموزش و توسعه فعالیت­های فرهنگی، مدیر کل هنرهای تجسمی و مدیران کل استان­های سراسر کشور برگزار شد، مطالب مهمی مانند برنامه ­ریزی برای ارتقاء آموزش و توانمندی هنرمندان استانی، کمک به راه ­اندازی موسسات تک منظوره هنری مد و لباس، حمایت از پایان­ نامه­ های موضوعی، اهتمام جدی در اجرای ماده قانون ساماندهی مد و لباس، اهتمام برای تعمیم استفاده از لباس اقوام در بین کارکنان دستگاه­ ها و ادارات، دانشجویان، دانش­ آموزان و اساتید، راه­ اندازی انجمن طراحان مد و لباس استان­ ها مطرح و مورد تاکید قرار گرفت.

نشست­ های هم­ اندیشی معاونت­ های تخصصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارات کل استان­ها به صورت دوره­ای و به منظور هم­ اندیشی و بررسی موانع، مشکلات و تبیین راهبردها و سیاست­ های فرهنگی کشور برگزار می ­شود.