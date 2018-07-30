به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، این کتاب را سیامک مظلومی به انگلیسی برگردانده و با تصویرگری سیدمیثم موسوی به چاپ رسیده است.

کتاب «نقره ماهی» ماجرای ‌یک ماهی را روایت می‌کند که از زندگی تکراری زیر دریا خسته شده و دلش می‌خواهد به جای دیگری که این همه آب نباشد و آسان‌تر غذا پیدا کند، برود، نقره‌ماهی فکر می‌کند آن بالا بالاها، دنیای قشنگ‌تر و بهتری باشد و آن‌قدر به آرزوهایش فکر ‌می‌کند تا بالاخره تصمیم می‌گیرد به سوی آرزوهایش شنا کند.

این کتاب در ۲۴ صفحه رنگی با جلد سخت و قیمت ۹ هزار تومان برای گروه سنی ب (۷ تا ۹ سال) منتشر شده است.