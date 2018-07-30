به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو فرهنگ، برنامه «شنیدنی‌های تاریخ» در گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ تولید و پخش می شود که به بازخوانی رخدادها و ماجراهای جالبی که در تاریخ ایران و جهان اتفاق افتاده است، می پردازد.

داستان های «ظل السلطان»، «نبرد ترافالگار» و تاریخ پرچم ایران را می توان در تاریخ ۹، ۱۰ و ۱۱ مرداد در این برنامه شنید.

«شنیدنی‌های تاریخ» به روایت بهروز رضوی، تهیه کنندگی امیرحسین محمودی و نویسندگی مهرنوش محتشمی شنبه تا پنجشنبه ساعت ۲۱ به مدت ۱۵ دقیقه از رادیو فرهنگ پخش می شود.