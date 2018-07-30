روایتی از «کمی آن طرف تر» در یک فیلم کوتاه

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «کمی آن طرف تر» در حوزه اجتماعی ساخته شده و روایتی از شعر مطرح «چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار» است.

بازیگران این فیلم عبارتند از: بهراد خرازی، نگار چگینی، حمید دلسوزی و نیایش فیوجیان.

از جمله عوامل دیگر این فیلم کوتاه می توان به مجری طرح: موسسه آهنگ سماع گیتی، سرپرست گروه کارگردانی: امیر مسعود اصلاح، مشاور فیلمنامه: کریم خودسیانی، مدیر فیلمبرداری: مجید طرقی، دستیار یک: رضا گوگانی، صدابردار: محمدجواد یمقی، برنامه ریز: محمد کاظم محمودی، دستیار کارگردان: احمد تجری، منشی صحنه: لیلا مربی، مدیر تولید: اصغر بازگشا، تدوین: وحید بی طرفان، طراح گریم: صوفیا نساجی، ‌طراح صحنه: منصور بستانی، طراح لباس: هدی منصور فلاح، عکاس و مشاور رسانه ای: محسن بیده، حامی معنوی فیلم: موسسه بنیاد نیکوکاران شریف اشاره کرد.