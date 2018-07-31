فقط ۴۵درصد مادران تا ۲سالگی به بچه شیر می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحامد برکاتی به مناسبت هفته جهانی تغذیه با شیر مادر، اظهارداشت: طبق برآوردها اثر اقتصادی سالانه تغذیه با شیر مادر ۳.۲ میلیارد دلار در اقتصاد جهانی بوده که این رقم معادل نیم درصد تولید ناخالص جهانی است.

وی افزود: شیر مادر می تواند چرخه فقر را بشکند، زیرا طبیعتا یک انسان باهوش در بزرگسالی ریسک کمتری برای فقیر شدن خواهد داشت.

برکاتی ادامه داد: همه ساله برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر در هفته جهانی این برنامه از ۱۰ تا ۱۶ مرداد در همه کشورهای جهان از جمله ایران گرامی داشته می شود. این برنامه در ایران از سال ۱۳۷۲ برگزار شده و امسال نیز این گرامیداشت با شعار جهانی «تغذیه با شیر مادر، زیربنای زندگی سالم» برگزار می شود.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، افزود: اهداف هفته جهانی ترویج تغذیه با شیر مادر شامل آگاه سازی مردم در ارتباط با مزایای تغذیه با شیر مادر و امنیت غذایی، کاهش فقر و سلامت با یک تغذیه خوب، تثبیت تغذیه با شیر مادر به عنوان زیربنای زندگی سالم، مشارکت افراد و سازمان ها برای تاثیر بیشتر برنامه ها، ترویج سبک زندگی سالم با توجه به زندگی ماشینی امروزه و تبلیغ شیر مادر در برابر میل به مصرف شیر مصنوعی است.

وی ادامه داد: بهترین و مناسب ترین تغذیه برای یک نوزاد تا دو سالگی تغذیه با شیر مادر است که در ۶ ماه اول این تغذیه منحصر در شیر مادر می شود و پس از آن تا یک سالگی غذا به عنوان کمک در تغذیه و شیر غذای اصلی است و از یک تا دو سالگی غذا به عنوان تغذیه اصلی و شیر به عنوان تغذیه کمکی خواهد بود.

برکاتی با اشاره به اهمیت ایجاد امنیت غذایی در طبقات نامتمکن اجتماعی، اظهار داشت: در دنیا وضعیت تغذیه با شیر مادر خوب نیست و فقط ۴۰ درصد شیرخواران از شیر مادر تغذیه می کنند. در حالی که نوزاد در ۶ ماه اول نوزاد باید شیر مادر بخورد مگر اینکه استثنائاً در ۳ تا ۵ درصد نوزادان با تجویز پزشک چنین کاری صورت نگیرد.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، گفت: در جهان فقط ۴۵ درصد مادران تا ۲۴ ماهگی به بچه شیر می دهند. در صورتی که تغذیه با شیر مادر اگر درست انجام شود از سالانه ۸۲۳ هزار مرگ کودک و ۲۰ هزار مادر در دنیا پیشگیری می کند.

وی ادامه داد: عدم تغذیه با شیر مادر با درجه هوش کمتر در کودکان ارتباط دارد. شیر مادر از انواع سوءتغذیه، لاغری، کم وزنی، کوتاه قدی و اضافه وزن و چاقی پیشگیری می کند.

برکاتی بیان داشت: تنها یک درصد مادران در دنیا سوء تغذیه دارند و مابقی مادران حتی با عدم تغذیه کامل می توانند حداقل های شیر کودک را تامین کنند. زیرا کیفیت شیر مادر به هیچ عنوان تحت تاثیر تغذیه مادر قرار نمی گیرد، بنابراین مادرانی که تغذیه کامل ندارند هم می توانند شیر کامل به نوزاد بدهند.

وی اثرات بلندمدت سلامتی ناشی از تغذیه کودکان با شیر مادر را برشمرد و گفت: پیشگیری از بیماری های قلبی و فشار خون، پیشگیری از ابتلا به سرطان های سینه، تخمدان و دهانه رحم در مادران و پیشگیری از بیماری های عفونی، عفونی تنفسی، عفونت گوش میانی و اسهال در کودکان از جمله اثرات بلندمدت سلامتی ناشی از تغذیه کودکان با شیر مادر به شمار می رود.

برکاتی، هزار روز اول زندگی از لقاح تا ۹ ماه بارداری مادر و دو سال پس از تولد را دوران طلایی و کلیدی سلامت کودک دانست و اظهار داشت: این دوران بسیار برای آینده هر انسانی حیاتی است. حداکثر رشد مغزی، عمده یادگیری پایه ای کودک، شخصیت کودک، ارتباط عاطفی کودک و مادر در این دوره اتفاق می افتد.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، بیان داشت: تغذیه با شیر مادر خطر ابتلا به اضافه وزن و چاقی در بزرگسالی را ۱۰ درصد کاهش می دهد. مرگ در سال اول زندگی کودکانی که شیر مادر می خورند نیز، ۲۱ درصد کاهش می یابد.

برکاتی در پایان تاکید کرد: هر سال تبلیغ می شود که فلان شیر مصنوعی ارتقای کیفیت پیدا کرده و به شیر مادر نزدیک تر شده است که این خود نشان دهنده این است که تبلیغات قبلی نادرست بوده است. بنابراین باید گفت که هیچ شیر مصنوعی نمی تواند جایگزین مناسبی برای شیر مادر باشد.