اعلام آمادگی مجلس برای اصلاح قوانین برخورد با اخلالگران اقتصادی

احمد علیرضا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، از جمع آوری امضا برای بیانیه ای خطاب به قوه قضاییه مبنی بر لزوم برخورد جدی و سریع با اخلال گران اقتصادی خبر داد.

به گفته وی در این بیانیه نمایندگان برای اصلاح قوانین دادرسی جهت برخورد جدی قوه قضاییه با اخلال گران اقتصادی اعلام آمادگی کردند.

به گزارش مهر، روز گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود مجلس آمادگی دارد قوانین مورد نیاز قوه قضاییه را برای برخورد سریع و جدی با اخلال گران اقتصادی اصلاح کند و یا در شورای عالی هماهنگی قوا این موضوع به تصویب برسد.