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۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۰۸

در بیانیه نمایندگان خطاب به رئیس قوه قضاییه مطرح شد؛

اعلام آمادگی مجلس برای اصلاح قوانین برخورد با اخلالگران اقتصادی

اعلام آمادگی مجلس برای اصلاح قوانین برخورد با اخلالگران اقتصادی

نمایندگان مجلس برای اصلاح قوانین دادرسی جهت برخورد جدی قوه قضاییه با اخلال گران اقتصادی اعلام آمادگی کردند.

احمد علیرضا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، از جمع آوری امضا برای بیانیه ای خطاب به قوه قضاییه مبنی بر لزوم برخورد جدی و سریع با اخلال گران اقتصادی خبر داد.

به گفته وی در این بیانیه نمایندگان برای اصلاح قوانین دادرسی جهت برخورد جدی قوه قضاییه با اخلال گران اقتصادی اعلام آمادگی کردند.

به گزارش مهر، روز گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود مجلس آمادگی دارد قوانین مورد نیاز قوه قضاییه را برای برخورد سریع و جدی با اخلال گران اقتصادی اصلاح کند و یا در شورای عالی هماهنگی قوا این موضوع به تصویب برسد.

کد مطلب 4361894

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    نظرات

    • فرامرز IR ۱۳:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
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      مجلس چهل سال است آماده شده برای مبارزه با فساد اما نه کسی لایحه می آورد و نه کسی طرح میدهد و نه فوریتی در کار است
    • علی IR ۱۳:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
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      آقایان مجلسی آب دستتون هست بزارید زمین یک وزارتخونه مبارزه با فساد تشکیل بدین. فرقی نمیکنه طرف یک دلار یا یک سکه خریده اگر برای دلال بازی بوده باید تمام اموالش نه فقط اون یک دلار یا یک سکه را جریمه بدهد.

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