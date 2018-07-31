به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش در جمع فرماندهان، دانشجویان و روحانیون حاضر در شانزدهمین دوره جامعه پذیری نظامی دانشگاه‌های افسری ارتش گفت: با اوج گرفتن قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در منطقه و پیچیدگی تهدیدات علیه کشورمان، ارتقاء آموزش‌های متناسب با تهدیدات در دستور کار ارتش قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه مردم ایران اجازه نخواهند داد بیگانگان برای امنیت کشورشان تصمیم گیری کنند، گفت: امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه مردم آگاه و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا آماده تر از هر زمان دیگر با تجربیات ارزشمند سال های دفاع مقدس و جنگ های نیابتی برای مقابله با تمام تهدیدات ایستاده و پاسخ هر تهدیدی را قاطعانه خواهد داد.

سرلشکر موسوی گفت: دشمن از توانمندی و آمادگی روحی و رزمی و همدلی و اتحاد نیروهای مسلح و مردم ما بی خبر است و چنانچه توان دفاعی ما را می دانست هرگز با زبان تهدید با جمهوری اسلامی صحبت نمی کرد.

وی افزود: بهتر است کارشناسان اتاق های فکر آمریکا به جای طراحی توطئه برای مقابله با اقتدار جمهوری اسلامی ایران، درس های فراموش ناشدنی از شکست های پی درپی شان در برابر نظام اسلامی را مرور کنند و بدانند دانش آموختگان مکتب کربلا هیچ گاه تسلیم زور نخواهند شد.

امیر موسوی با بیان اینکه تهدیدات در حوزه عملیات روانی پیچیده و ظریف است خطاب به فرماندهان گفت: آموزش ها باید دقیق تر، عمیق تر وجدی تر و متناسب با تهدیدات تدوین و تمرین شوند، چرا که همین دانشجویان هستند که به عنوان فرماندهان آینده کشور باید با تهدیدات دشمن مقابله کنند.

فرمانده کل ارتش خاطر نشان کرد:برای یک افسر انقلابی، نهادینه شدن بصیرت و تعالی معنویت امری لازم است.

وی با اشاره به بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح مطلوب، نیروهایی هستند که معنویت محور باشند. معنویت محور یعنی همه چیز را از خدا و برای رضای خدا خواستن و بالاتر از همه این ها به وعده های خدا اعتماد داشتن است و این نکته مهم باید از همین الان در بین دانشجویان دانشگاه های افسری نهادینه شود.

در این بازدید که حجت الاسلام والمسلمین عباس محمد حسنی نماینده ولی فقیه در ارتش و امیرسرتیپ حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش نیز حضور داشتند از نزدیک از آموزش های میدانی و برنامه های تربیتی و فرهنگی دانشجویان بازدید شد.