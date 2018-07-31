به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور با بیان اینکه دو ملت ایران و ویتنام از رابطه فرهنگی و معنوی عمیقی برخوردارند، اظهارداشت: روابط دو کشور طی سال‌های اخیر از توسعه بسیار خوبی برخوردار بوده است و در پرتو ظرفیت‌هایی که وجود دارد باید روابط تهران – هانوی را هر چه بیشتر مستحکم سازیم.

حجت‌الاسلام حسن روحانی هنگام دریافت استوارنامه «نوین مان هی ین» سفیر جدید ویتنام در تهران، با اشاره به توافقات خوبی که بین دو کشور در جریان سفر به ویتنام منعقد شده است، گفت: دو کشور از ظرفیت‌های فراوانی برای تأمین نیازهای یکدیگر برخوردار هستند و با تسریع در اجرای توافقات انجام شده، می‌توان گام‌های مهمی در این راستا به نفع دو ملت برداشت.

رئیس جمهور لزوم تقویت روابط کارگزاری بین بانک‌های دو کشور را در مسیر توسعه هر چه بیشتر روابط اقتصادی حائز اهمیت دانست و گفت: امیدواریم شاهد تحولات خوبی در زمینه روابط بانکی بین دو کشور و تعمیق همکاری‌های اقتصادی تهران – هانوی باشیم و جمهوری اسلامی ایران برای تحکیم روابط و مناسبات اقتصادی – سیاسی و فرهنگی بین دو کشور کاملاً آمادگی دارد.

روحانی با بیان اینکه مردم ایران از حافظه تاریخی بسیار خوبی نسبت به مردم ویتنام برخوردار هستند، اظهار داشت: از ویتنام به عنوان ملتی سرزنده، مقاوم و ایستاده برای دفاع از وطن‌شان در اذهان مردم ایران نقش بسته است و رابطه معنوی و فرهنگی بسیار خوبی بین دو ملت وجود دارد و می‌توان از این فرصت و ظرفیت برای استحکام بیشتر روابط دو کشور استفاده کرد.

رئیس جمهور در ادامه سفیر جدید ویتنام را بر تلاش به منظور آشنایی و تقویت همکاری بخش‌های خصوصی دو کشور توصیه کرد و گفت: بی‌تردید اینگونه همکاری‌ها، می‌تواند منافع فراوانی برای دو ملت داشته باشد.

«نوین مان هی ین» سفیر جدید ویتنام نیز در این دیدار پس از تقدیم استوارنامه خود با بیان اینکه مقامات ارشد کشورش بسیار علاقه مند به تحکیم روابط با جمهوری اسلامی ایران هستند، گفت: در دوره مأموریت خود نهایت تلاش را برای توسعه روزافزون همکاری‌های دو کشور در بخش‌های مختلف به عمل خواهم آورد.

سفیر جدید ویتنام با اشاره به اهتمام کشورش برای توسعه روابط اقتصادی بین تهران و هانوی، گفت: در این راستا نخست‌وزیر ویتنام از شرکتهای فعال در حوزه های اقتصادی خواسته است که روابط با همکاران ایرانی خود را توسعه دهند.