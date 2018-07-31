به گزارش خبرنگار مهر، حسین ابویسانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق دستورالعمل راه‌اندازی میز خدمت در اجرای ماده ۱۷ تصویب‌نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به ادارات شهرستان قرچک ابلاغ شد.

وی افزود: شماره تلفن‌های ۱۹-۳۶۱۵۱۵۱۷ فرمانداری قرچک برای ایجاد ارتباط شهروندان با میز خدمت و ارتباط با واحدهای رسیدگی به شکایات قرار داده‌شده است و شهروندان می‌توانند با داخلی ۱۲۰ واحد رسیدگی به شکایات و داخلی ۲۴۳ میز خدمت فرمانداری تماس حاصل کنند.

ابویسانی اضافه کرد: مراجعه کنندگان می‌توانند بدون نیاز به پیگیری پاسخ درخواست‌ها و مکاتبات خود را از میز خدمت مستقر در فرمانداری دریافت کنند.

وی گفت: میز خدمت و واحد رسیدگی به شکایات با رویکرد کاهش مراجعه حضوری ارباب‌رجوع، اتلاف وقت و سرگردانی آنان در نهادهای دولتی در استانداری تهران و ۱۶ فرمانداری استان راه‌اندازی شده است.

مدیر روابط عمومی فرمانداری قرچک از روسای ادارات و مسؤولان میز خدمت در ادارات خواست در راستای اجرای مفاد تصویب‌نامه شورای عالی اداری تحت عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری، موضوع ابلاغیه با جدیت پیگیری و اجرا و با به‌کارگیری کارکنان ماهر،‌ پاسخگو و مطلع نسبت به فرایندهای اداری در واحدهای یادشده، حداکثر رضایت شهروندان از میزان پاسخگویی تأمین و نیاز به مراجعه حضوری ارباب‌رجوع مرتفع و از هرگونه اتلاف وقت و سرگردانی احتمالی در ادارات جلوگیری شود.

گفتنی است، صبح امروز طی حکمی از سوی مسعود مرسلپور فرماندار قرچک، حسین ابویسانی مشاور فرماندار و مدیر روابط عمومی فرمانداری به‌عنوان مسئول میز خدمت منصوب شد.