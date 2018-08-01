ثبت ۱۲ میلیون تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان ایلام

نورالله دلخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در چهار ماه نخست سال جاری ۱۲ میلیون و ۱۷۶ هزار تردد وسیله نقلیه در محورهای مواصلاتی استان مشاهده شده است که نسبت به مشابه سال گذشته ۱۸ درصد افزایش داشته است.

وی گفت: بیشترین تردد ها در محور ایلام- بدره با ۹۴۹ هزار و محور ایلام -سرابله ۶۶۸ هزارتردد وسیله نقلیه بوده است.

دلخواه عنوان کرد: کمترین تردد در محور لومار _ سه راهی عالی آباد با ۱۳۲ تردد بوده است.

وی تصریح کرد: بر اساس اطلاعات ترافیک بر خط مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام سهم خودروهای سنگین از این تردد ۱۱ درصد از کل تردد استان است.

دلخواه بیان داشت: در حال حاضر تعداد ۷۹ دوربین نظارتی تصویری، تردد شمار و ثبت سرعت در جاده های استان نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته است.