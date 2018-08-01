به گزارش خبرنگار مهر، موزیک ویدیوی «آشوب» ساخته علیرضا ربیع مقدم کارگردان فیلم های کوتاه «سرگیجه»، «آدم برفی» و «دخمه» به بخش رقابتی یازدهمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی سانفرانسیسکو راه یافت.

در این اثر کوروش تهامی، یکتا ناصر، لیلا اوتادی، داریوش فرهنگ، همایون ارشادی، فرهاد آئیش، محمدرضا هدایتی، رامین ناصر نصیر و نیما فلاح به عنوان بازیگر و صدا سورنا منتصر، آهنگسازی داریا منتصر و تنظیم محمدرضا محمدی حضور دارند. «آشوب» با بودجه ۴۷ میلیون تومان از مراحل تولید موسیقی تا پس تولید موزیک ویدیو ساخته شده و همه مراحل آن از ساخت تا پخش بین المللی به صورت مستقل بوده است.

این کارگردان تاکنون سه فیلم کوتاه داستانی، یک مستند و ۲ موزیک ویدیو ساخته است و پیش از این نیز موفق به کسب جایزه بهترین موزیک ویدیو از نهمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی سانفرانسیسکو در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ شمسی) شده است.

موزیک ویدیوی «آشوب» پس از موزیک ویدیوی «شهرزاد» (ساخته همین تیم سازنده) دومین موزیک ویدیوی ایرانی است که در سایت IMDB ثبت و موفق به کسب امتیاز ۸ از ۱۰ شده است.

جشنواره فیلم های ایرانی سانفرانسیسکو در بخش های مختلف فیلم داستانی، انیمیشن، مستند، فیلم تجربی و موزیک ویدیو از تاریخ ۲۲ و ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۸ مصادف با ۳۱ شهریور و ۱ مهرماه ۱۳۹۷ در شهر سانفرانسیسکوی آمریکا برگزار می شود.

عوامل این مویک ویدیو عبارتند از کارگردان: علیرضا ربیع مقدم، اسپانسر: امیرحسین جلیلی، شاعر و خواننده:‌ سورنا منتصر، بازیگران: کوروش تهامی، یکتا ناصر، لیلا اوتادی، داریوش فرهنگ، همایون ارشادی، فرهاد آئیش، محمدرضا هدایتی، رامین ناصر نصیر و نیما فلاح، مدیر فیلمبرداری: مرتضی پورصمدی، دستیاران فیلمبردار: مهدی اصلانی و رسول تنهایی، تدوین، تصحیح رنگ و طراح پوستر: علیرضا ربیع مقدم، آهنگساز: داریا منتصر، میکس و مستر: محمدرضا محمدی، طراح لباس: نیلوفر راست گفتار، دکور: بهنام کلامی، گریم: شهرام خلج.