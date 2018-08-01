به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم مختاریان، رایزن فرهنگی ایران در بلاروس با حضور در دانشگاه الهیات شهر مینسک با سرگئی گوردون، معاون اول و سرگئی شاترافسکی، معاون امور علمی و پژوهشی این دانشگاه دیدار و گفت‌وگو کرد.

مختاریان در آغاز این دیدار به معرفی فعالیت‌های رایزنی فرهنگی کشورمان در بلاروس و در ادامه معرفی ظرفیت‌های عظیم علمی داخل کشور از جمله دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی و دانشگاه ادیان و مذاهب قم پرداخت.

وی در ادامه مرکز بین‌المللی گفت‌وگوی ادیان و فرهنگ‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و فعالیت‌های آن را معرفی کرد و گفت: این مرکز ۲۷ سال پیش تأسیس شده است و از آن زمان تا کنون گفت‌وگوهایی با مذاهب کاتولیک، ارتدوکس، پروتستان، یهودیت، بودیسم، شینتوئیزم و ... انجام داده است.

رایزن فرهنگی کشورمان یکی از اهداف این دیدار را ضرورت پرداختن به موضوع برقراری گفت‌وگو بین دست‌اندرکاران امور دینی و دانشگاهی بلاروس با عالمان و اندیشمندان این عرصه در ایران عنوان کرد و با اشاره به تغییرات و تحولات به وجود آمده در جامعه جهانی، زایش و گسترش پدیده‌هایی همچون خشونت و بی‌عدالتی که دامن‌گیر بشر امروز شده، شباهت‌های موجود در جامعه بلاروس و ایران از حیث اهمیت و جایگاه بنیان خانواده و حفظ ارزش‌های اخلاقی مثبت موجود در جامعه، ضرورت برگزاری گفت‌وگوهای دینی در موضوع خانواده را مطرح ساخت.

آمادگی برای شرکت در برگزاری نشست‌های گفتمانی مشترک با دانشگاه الهیات مینسک و آمادگی برای تبادل هیأت‌های علمی، از دیگر سخنان ارایه شده از سوی مختاریان در این دیدار بود.

در ادامه این دیدار سرگئی شاترافسکی، معاون امور علمی و پژوهشی دانشگاه الهیات مینسک، به معرفی این دانشگاه و فعالیت‌های آن پرداخت و گفت: این دانشگاه زیر نظر مستقیم عالیجناب متروپولیت پاول، سراسقف کلیسای ارتدوکسی بلاروس فعالیت می‌کند.

وی افزود: در سابقه دانشکده الهیات موضوع گفت‌وگوی دینی با سایر کشورها وجود دارد که از جمله می‌توان به رابطه این دانشگاه با مؤسسات آموزشی ارتدوکس روسیه، دانشکده‌های پروتستان و کاتولیک آلمان، لهستان، فرانسه و سوئیس اشاره کرد. در مورد همکاری با کشورهای اسلامی، این دانشگاه بیشتر با سفارت جمهوری اسلامی ایران همکاری کرده و چندان با سایر کشورهای اسلامی همکاری ندارد.

وی با بیان اینکه وظیفه برگزاری کنفرانس‌ها در دانشگاه الهیات مینسک به عهده مؤسسه گفت‌وگوی دینی و ارتباطات مذهبی است، گفت: در سال ۲۰۰۹ میلادی این مؤسسه، کنفرانسی در خصوص گفت‌وگو با اسلام برگزار کرد که در آن نمایندگان واتیکان و ۳ استاد از دانشگاه تهران شرکت کردند. این کنفرانس‌ها معمولاً با حضور حدودا ۱۵۰ نفر برگزار شدند. برپایی این کنفرانس‌ها به ابتکار رییس فقید دانشگاه، متروپولیت فیلارت میسر و آخرین نمونه از آن در سال ۲۰۱۱ برگزار شد.