  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۳۸

کارِ گروهی سوژه طنز «یک روز خط خطی»

رادیو صبا در برنامه «یک روز خط خطی» با آیتم هایی طنز از کارِ گروهی می گوید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، «یک روز خط خطی» برنامه ای از گروه مسابقات و تفریحات رادیو صباست که با موضوعات روز به زبان طنز، روزهای پنجشنبه و جمعه روی آنتن می رود.

این برنامه روز پنجشنبه ۱۱ مرداد به موضوع کار گروهی می پردازد و روز جمعه ۱۲ مرداد با موضوع اوقات فراغت پخش می شود.

برنامه طنز «یک روز خط خطی» به تهیه کنندگی رضا عزتی با اجرای یزدان فتوحی، با بازی آسیه گرجی و سجاد شهرابی و نویسندگی حمید پارسا و مجید اجاقلو ساعت ۱۶ به مدت ۳۰ دقیقه روی موج اف ام ردیف ۱۰۵,۵ مگاهرتز از رادیو صبا پخش می شود.

زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها