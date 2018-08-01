کارِ گروهی سوژه طنز «یک روز خط خطی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، «یک روز خط خطی» برنامه ای از گروه مسابقات و تفریحات رادیو صباست که با موضوعات روز به زبان طنز، روزهای پنجشنبه و جمعه روی آنتن می رود.

این برنامه روز پنجشنبه ۱۱ مرداد به موضوع کار گروهی می پردازد و روز جمعه ۱۲ مرداد با موضوع اوقات فراغت پخش می شود.

برنامه طنز «یک روز خط خطی» به تهیه کنندگی رضا عزتی با اجرای یزدان فتوحی، با بازی آسیه گرجی و سجاد شهرابی و نویسندگی حمید پارسا و مجید اجاقلو ساعت ۱۶ به مدت ۳۰ دقیقه روی موج اف ام ردیف ۱۰۵,۵ مگاهرتز از رادیو صبا پخش می شود.