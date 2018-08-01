حجتالاسلام مجتبی ذوالنور در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرمان ۱۴ خردادماه امسال رهبر معظم انقلاب مبنی بر فراهم کردن مقدمات غنیسازی ۱۹۰ هزار سو و جلوگیری از «حبس هستهای» اظهار داشت: تاکنون به صورت اجمالی روند تحقق این فرمان را بررسی کردهایم و در آینده نزدیک هم، از اقدامات سازمان انرژی اتمی در زمینه محقق کردن این فرمایش مقام معظم رهبری و کارخانههایی که در این زمینه فعال شدهاند، بازدید خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: این بازدیدها که از سوی کمیسیون امنیت ملی و به ویژه کمیته هستهای کمیسیون در نظر گرفته شده، حداکثر طی ۱۵ روز پیش رو انجام خواهد شد.
رئیس کمیته هستهای مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس گزارشهایی که تاکنون دریافت کردهایم و ارتباطاتی که با سازمان انرژی اتمی داریم، خوشبختانه گامهای خوب و امیدوارکنندهای برای تحقق این فرمان برداشته شده است؛ هدف از بازدید ما هم این است که جزئیات فعالیتهای صورت گرفته را بررسی کنیم.
ذوالنور همچنین درباره زمان ارائه گزارش ۶ ماهه چهارم روند اجرای برجام از سوی کمیته هستهای و کمیسیون امنیت ملی به صحن مجلس گفت: این گزارش در کمیته هستهای نهایی شده و منتظریم تا در کمیسیون امنیت ملی نیز بررسی، تصویب و در نهایت، تقدیم صحن علنی مجلس شود.
