۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۲۳

ذوالنور به مهر خبر داد؛

بازدید از تاسیسات هسته‌ای برای بررسی اجرای فرمان رهبرانقلاب

بازدید از تاسیسات هسته‌ای برای بررسی اجرای فرمان رهبرانقلاب

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی، از برنامه این کمیته برای بازدید از تاسیسات هسته‌ای جهت بررسی اجرای فرمان رهبر انقلاب خبر داد.

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرمان ۱۴ خردادماه امسال رهبر معظم انقلاب مبنی بر فراهم کردن مقدمات غنی‌سازی ۱۹۰ هزار سو و جلوگیری از «حبس هسته‌ای» اظهار داشت: تاکنون به صورت اجمالی روند تحقق این فرمان را بررسی کرده‌ایم و در آینده نزدیک هم، از اقدامات سازمان انرژی اتمی در زمینه محقق کردن این فرمایش مقام معظم رهبری و کارخانه‌هایی که در این زمینه فعال شده‌اند، بازدید خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: این بازدیدها که از سوی کمیسیون امنیت ملی و به ویژه کمیته هسته‌ای کمیسیون در نظر گرفته شده، حداکثر طی ۱۵ روز پیش‌ رو انجام خواهد شد.

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس گزارش‌هایی که تاکنون دریافت کرده‌ایم و ارتباطاتی که با سازمان انرژی اتمی داریم، خوشبختانه گام‌های خوب و امیدوارکننده‌ای برای تحقق این فرمان برداشته شده است؛ هدف از بازدید ما هم این است که جزئیات فعالیت‌های صورت گرفته را بررسی کنیم.

ذوالنور همچنین درباره زمان ارائه گزارش ۶ ماهه چهارم روند اجرای برجام از سوی کمیته هسته‌ای و کمیسیون امنیت ملی به صحن مجلس گفت: این گزارش در کمیته هسته‌ای نهایی شده و منتظریم تا در کمیسیون امنیت ملی نیز بررسی، تصویب و در نهایت، تقدیم صحن علنی مجلس شود.

کد خبر 4362980

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها