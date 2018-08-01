کامران محمدی دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری داستاننویسان استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نخستین مجمع عمومی این تشکل در روز گذشته عنوان کرد: طبق قانون باید سالانه یک مجمع عمومی عادی از سوی انجمن برگزار شود که در آن با حضور نماینده وزارت کار، گزارش هیوت مدیره، بازرسان و خزانهدار انجمن قرائت میشود. ما نیز روز گذشته این مجمع را برگزار و گزارشها را برای اعضا و نماینده وزارتخانه قراوت کردیم.
وی افزود: همچنین روز گذشته برای عضو علیالبدل هیئت مدیره نیز رای گیری شد و آقای فرید حسینیان تهرانی توانست با اکثریت آرا به عوان عضو علیالبدل هیئت مدیره انجمن انتخاب شود
محمدی در این زمینه توضیح داد: طبق قانون هیئت مدیره، اعضای علی البدل آن، بازرسان و علی البدل آنها شامل سیزده نفر میشود. سال گذشته و با تاسیس انجمن و قبل از فرآیند ثبت انجمن در اداره ثبت شرکتها، خانم فرخنده آقایی به دلیل مشکلات شخصی از عضویت در هیئت مدیره استعفا و خانم ضحی کاظمی که علی البدل بودند به جای ایشان وارد هیئت مدیره شدند. در نتیجه جایگاه ایشان خالی ماند
محمدی افزود: با نظر وکیل انجمن و موافقت وزارت کار دیروز و در حاشیه برگزاری مجمع عمومی برای جایگاه خالیمانده عضو علیالبدل انجمن رایگیری شد و آقای فرید حسینیان تهرانی توانست آرا اکثریت را به دست بیاورد.
یادآوری میشود انجمن صنفی کارگری داستاننویسان تهران در حال حاضر ۱۴۰ عضو دارد و سال آینده برای انتخابات تعیین هیئت مدیره جدید خود رای گیری خواهد کرد.
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