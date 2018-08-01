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۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۴۰

محمدی در گفتگو با مهر عنوان کرد

در مجمع عمومی انجمن صنفی داستان‌نویسان تهران چه گذشت

در مجمع عمومی انجمن صنفی داستان‌نویسان تهران چه گذشت

دبیر انجمن صنفی داستان‌نویسان تهران گزارشی از مجمع عمومی سالانه این تشکل ارائه کرد.

کامران محمدی دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری داستان‌نویسان استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نخستین مجمع عمومی این تشکل در روز گذشته عنوان کرد: طبق قانون باید سالانه یک مجمع عمومی عادی از سوی انجمن برگزار شود که در آن با حضور نماینده وزارت کار، گزارش هیوت مدیره، بازرسان و خزانه‌دار انجمن قرائت می‌شود. ما نیز روز گذشته این مجمع را برگزار و گزارش‌ها را برای اعضا و نماینده وزارت‌خانه قراوت کردیم.

وی افزود: همچنین روز گذشته برای عضو علی‌البدل هیئت مدیره نیز رای گیری شد و آقای فرید حسینیان تهرانی توانست با اکثریت آرا به عوان عضو علی‌البدل هیئت مدیره انجمن انتخاب شود

محمدی در این زمینه توضیح داد: طبق قانون هیئت مدیره، اعضای علی البدل آن، بازرسان و علی البدل آنها شامل سیزده نفر می‌شود. سال گذشته و با تاسیس انجمن و قبل از فرآیند ثبت انجمن در اداره ثبت شرکت‌ها، خانم فرخنده آقایی به دلیل مشکلات شخصی از عضویت در هیئت مدیره استعفا و خانم ضحی کاظمی که علی البدل بودند به جای ایشان وارد هیئت مدیره شدند. در نتیجه جایگاه ایشان خالی ماند

محمدی افزود: با نظر وکیل انجمن و موافقت وزارت کار دیروز و در حاشیه برگزاری مجمع عمومی برای جایگاه خالی‌مانده عضو علی‌البدل انجمن رای‌گیری شد و آقای فرید حسینیان تهرانی توانست آرا اکثریت را به دست بیاورد.

یادآوری می‌شود  انجمن صنفی کارگری داستان‌نویسان تهران در حال حاضر ۱۴۰ عضو دارد و سال آینده برای انتخابات تعیین هیئت مدیره جدید خود رای گیری خواهد کرد.

کد مطلب 4363176
حمید نورشمسی

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