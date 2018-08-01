به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حبیبی کسبی با اشاره به اینکه در آستانه نخستین سالگرد درگذشت مرحوم غلامرضا شکوهی هستیم، اظهار کرد: مرحوم شکوهی را به عنوان شاعری که هم در عرصه شعر آیینی و مذهبی آثار شاخص و ویژهای دارد و هم در عرصه عاشقانه و اجتماعی میشناسیم.
وی افزود: همزمان با نخستین سالگرد وفات ایشان، مراسم یادبودی با حضور هنرمندان و شاعران آیینی از جمله سیدعلی موسوی گرمارودی، محمدعلی مجاهدی، علی انسانی، یوسفعلی میرشکاک، علیرضا قزوه، مصطفی محدثی خراسانی، ناصر فیض، مرتضی امیری اسفندقه و سعید بیابانکی برگزار میشود.
حبیبی کسبی همچنین گفت: شکوهی در قالب غزل، صاحب سبکی خاص و نگاهی ویژه بود. در سالهای اخیر ایشان بیشتر با شعر آیینی و مذهبی شناخته شدند، در حالی که اشعار عاشقانه و اجتماعی بسیار خوبی سرودهاند.
وی اظهار داشت: در کنار مراسم یادبود مرحوم شکوهی، آخرین مجموعه شعر ایشان با عنوان «پنجه بر پیشانی» که از سوی انتشارات سوره مهر چاپ و منتشر شده رونمایی خواهد شد. این مجموعه شامل غزلهای عاشقانه و اجتماعی شکوهی است که در طول این سالها کمتر شنیده شده بود و مخاطبان شعر با این وجه از شکوهی کمتر آشنا شدهاند.
گفتنی است، مراسم یاد شده ساعت 16 روز شنبه ۱۳ مردادماه در سالن مهر حوزه هنری به نشانی خیابان سمیه، نرسیده به پل حافظ برگزار میشود و ورود برای تمام علاقهمندان آزاد است.
نظر شما