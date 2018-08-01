ابهام در سرنوشت مابه التفاوت ۱۴۰ هزار میلیاردی نرخ ارز

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور قرائت شد.

تذکرات کتبی نمایدگان به مسئولان اجرایی کشور به شرح زیر است:

محمدابراهیم رضایی نماینده مردم خمین به همراه دو نفر دیگر از نمایندگان به وزیر آموزش و پرورش درباره بی‌توجهی به جایگاه و حقوق معلمان و رها کردن موضوع تربیت دینی و اسلامی و قربانی کردن این سازمان به پای جریانات باندی و سیاسی بی‌ارزش تذکر دادند.

شهاب‌الدین بی‌مقدار نماینده مردم تبریز به اتفاق ۱۷ نفر دیگر از نمایندگان در تذکری به رئیس‌جمهور خواستار مدیریت سیاست خارجی و جلوگیری از اظهارنظرهای غیرمسئولانه مقامات کشوری و لشکری درباره مسائل بین‌المللی با توجه به اصل ۱۱۳ قانون اساسی شدند.

محمدحسین فرهنگی و محمدعلی وکیلی نمایندگان مردم تبریز و تهران به وزرای اقتصاد، صنعت و ارشاد ضرورت تامین کاغذ مورد نیاز مطبوعات را تذکر دادند.

محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان در تذکری به وزیر آموزش و پرورش از کاهش دریافتی فرهنگیان و حذف برخی فقره‌های پرداختی در حکم کارگزینی و بی توجهی به وضع معیشت فرهنگیان انتقاد کرد.

حسین امیری نماینده مردم زرند در تذکری به رئیس‌جمهور خواستار دستور به وزرای مربوطه برای جلوگیری از افزایش قیمت آهن آلات تولید کارخانجات داخل که بازسازی اماکن آسیب دیده از زلزله را دچار مشکل کرده، شد.

هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابور در تذکری به وزیر کشور عنوان کرد که درباره شهردار تهران دو موضوع بسیار مشهود است یکی انتصابات بیرون از شهرداری و دیگر انتصابات بسیار خطرناک قومیتی. وی همچنین در تذکری به وزیر راه و شهرسازی خواستار نظارت بر اجرای فروش بلیت‌ها و به ویژه در ایام خاص سال شد و عنوان کرد که بلیت مشهد در شب میلاد امام رضا (ع) به یک میلیون تومان رسید.

حسینعلی‌ حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در تذکری به وزیر اقتصاد عنوان کرد که با توجه به میلیون‌ها جوان شایسته و دارای تحصیلات عالی در کشور به کارگیری افراد بازنشسته منصوب به افراد خاص در مشاغل حساس چه توجیهی دارد؟

علی‌محمد شاعری و سیدراضی نوری نمایندگان بهشهر و شوش به وزیر اقتصاد درباره افزایش بی‌رویه قیمت ارز، سکه و کالا در بازار تذکر دادند.

احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در تذکری به وزیر نیرو عنوان کرد که قطع برق روزانه بین ۱ تا ۸ ساعت در شهرها و روستاهای استان هرمزگان باعث آزار و اذیت مردم شده است.

احمد سالک نماینده مردم اصفهان به رئیس‌جمهور به ضعف مدیریت دولت در کنترل بازار ارز، بی‌توجهی به معیشت مردم با توجه به تورم سرکش فعلی و ضعف سیاست‌های اشتغالزایی به ویژه برای اقشار جوان و تحصیلکرده انتقاد کرد.

احمد سالک و علیرضا سلیمی نمایندگان اصفهان و محلات در تذکری به رئیس‌جمهور عنوان کردند مابه‌التفاوت قیمت ارز که حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد در چه محلی هزینه شده، چرا به خزانه وارد نشده، چه کسانی از این رانت استفاده کردند و چرا آنان را به قوه قضائیه معرفی نکردید؟

نبی‌ هزارجریبی نماینده مردم گرگان در تذکری به رئیس‌جمهور عنوان کرد چرا نمی‌خواهید جلوی رکود اقتصادی را بگیرید. آقای رئیس‌جمهور شما اگر بخواهید می‌توانید قیمت ارز را کاهش دهید. درآمد حاصل از این بخش چه شده؟