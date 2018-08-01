اتحادیه کاغذ و مقوای تهران طعمه حریق شد

«احمد شریفان» نایب رئیس اول اتحادیه کاغذ و مقوای تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با تائید خبر آتش سوزی در ساختمان این اتحادیه در خیابان ظهیرالسلام تهران (راسته کاغذفروشان) درباره علت آن گفت: حوالی صبح امروز و بر اثر اتصالات برق، مغازه طبقه زیرین اتحادیه که یک سوپرمارکت است و در رمپ پارکینگ اتحادیه واقع شده، دچار آتش سوزی شد و پس از دقایقی آتش از طریق پنجره اتحادیه به واحد IT سرایت کرد و بخش زیادی از سیستم‌های کامپیوتری اتحادیه و وسایل موجود در ساختمان آن، آتش گرفت.

این مقام مسئول در اتحادیه کاغذ و مقوا با اشاره به اینکه بخشی از طبقات دیگر ساختمانی که این اتحادیه در آن مستقر بوده، آسیب دیده است، افزود: ساختمان اتحادیه کاغذ و مقوا در حال حاضر کاملاً تخلیه شده و فعلاً قابل استفاده نیست و تصمیم بر این شده که فعلاً واحد اتحادیه به ساختمان شرکت تعاونی اتحادیه که در کوچه آزادی‌خواه، جنب مسجد علی ابن الحسین(ع) است انتقال پیدا کند.