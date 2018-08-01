  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۰۱

نایب رئیس اتحادیه به مهر خبر داد

اتحادیه کاغذ و مقوای تهران طعمه حریق شد

ساختمان اتحادیه کاغذ و مقوای تهران در خیابان ظهیر الاسلام صبح امروز دچار حریق شد.

«احمد شریفان» نایب رئیس اول اتحادیه کاغذ و مقوای تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با تائید خبر آتش سوزی در ساختمان این اتحادیه در خیابان ظهیرالسلام تهران (راسته کاغذفروشان) درباره علت آن گفت: حوالی صبح امروز و بر اثر اتصالات برق، مغازه طبقه زیرین اتحادیه که یک سوپرمارکت است و در رمپ پارکینگ اتحادیه واقع شده، دچار آتش سوزی شد و پس از دقایقی آتش از طریق پنجره اتحادیه به واحد IT سرایت کرد و بخش زیادی از سیستم‌های کامپیوتری اتحادیه و وسایل موجود در ساختمان آن، آتش گرفت.

این مقام مسئول در اتحادیه کاغذ و مقوا با اشاره به اینکه بخشی از طبقات دیگر ساختمانی که این اتحادیه در آن مستقر بوده، آسیب دیده است، افزود: ساختمان اتحادیه کاغذ و مقوا در حال حاضر کاملاً تخلیه شده و فعلاً قابل استفاده نیست و تصمیم بر این شده که فعلاً واحد اتحادیه به ساختمان شرکت تعاونی اتحادیه که در کوچه آزادی‌خواه، جنب مسجد علی ابن الحسین(ع) است انتقال پیدا کند.

کد خبر 4363289

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

