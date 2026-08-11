فرمانده سپاه ورامین: خبرنگاران روایتگر پیروزی و امیدآفرینی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی امینی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری تجلیل از خبرنگاران شهرستانهای ورامین، قرچک ضمن تبریک روز خبرنگار، از تلاش اصحاب رسانه در پوشش اخبار و فعالیتهای سپاه و بسیج قدردانی کرد.
وی با گرامیداشت شهدای عرصه خبر و رسانه، از شهید غلامحسین افشردی، شهید آوینی و دیگر شهدای این عرصه یاد کرد و افزود: خبرنگاران در شرایط سخت نیز با حضور در میدان، نقش مهمی در تبیین واقعیتها و تقویت روحیه مردم دارند.
امینی با اشاره به عملکرد خبرنگاران در جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: روایتگری رسانهها در شرایط جنگی میتواند موجب تقویت روحیه مردم و رزمندگان شود و باید واقعیتهای میدان و پیروزیهای کشور بهدرستی برای مردم روایت شود.
فرمانده سپاه ناحیه ورامین ادامه داد: پیروزی به معنای نبود خسارت و تلفات نیست و کشور شهدای ارزشمندی تقدیم کرده، اما دشمن نیز متحمل خسارت و هزینه شده است.
وی تأکید کرد: رسانهها در کنار مطالبهگری و نقد منصفانه باید برای افزایش تابآوری جامعه، تقویت امید و انسجام میان مردم و مسئولان تلاش کنند.
امینی در پایان با اشاره به اهمیت وحدت گفت: تا زمانی که وحدت و انسجام در جامعه حفظ شود، دشمن نمیتواند به اهداف خود دست پیدا کند و خبرنگاران میتوانند در تقویت این وحدت نقش مؤثری داشته باشند.
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