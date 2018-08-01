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۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۴۵

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هرمزگان اعلام کرد

تصویب هفت طرح در کمیسیون ماده ۵ استان هرمزگان

تصویب هفت طرح در کمیسیون ماده ۵ استان هرمزگان

بندرعباس- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هرمزگان گفت: در جلسه کمیسیون ماده ۵ استان هرمزگان با هفت طرح موافقت شد و این طرح ها مورد تصویب قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مدرس در هفتمین جلسه کمیسیون ماده ۵ استان هرمزگان، عنوان کرد: از ۱۲ طرح رسیده به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ مربوط به شهرستان های استان هفت طرح مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.

وی اضافه کرد: طرح های رسیده به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ مربوط به شهرستان های حاجی آباد، بندرکنگ در شهرستان بندرلنگه، بستک، جناح در شهرستان بستک و بندرعباس بوده اند.

مدرس بیان کرد: به تفکیک شهرستان ها برای حاجی آباد سه طرح مورد موافقت قرار گرفت، برای بندرکنگ در شهرستان بندرلنگه دو مورد به تصویب رسید، بستک یک طرح بود که جهت  بررسی به کمیته مربوطه ارسال شد، جناح یک طرح بود که آن نیز به بررسی بیشتر نیاز دارد و بندرعباس با پنج طرح که سه پروژه جهت بررسی ارجاع و با دو طرح موافقت شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان بیان داشت: دستگاه های اجرایی درخواست کننده این طرح ها راه و شهرسازی و شهرداری این شهرها بوده اند.

کد مطلب 4363374

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